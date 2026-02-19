“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub
Cəlal Orucov "Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü və sədr müavini təyin olunub.
1news.az-ın xəbərinə görə, bu barədə "APA-Economics"ə bankdan bildirilib.
Məlumata görə, bununla bağlı qərar bankın Müşahidə Şurası tərəfindən verilib. Qeyd edilib ki, Cəlal Orucov "Kapital Bank"ın Ödənişlər biznesinə və "PashaPay"ə rəhbərlik edəcək.
Qeyd edək ki, Cəlal Orucov Azərbaycanın aparıcı maliyyə institutlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, Mərkəzi Bankda Ödəniş sistemlərinin inkişafı bölməsinin rəhbəri, MilliKart şirkətində Baş icraçı direktor, Unibank və Azərbaycan Beynəlxalq Bankında Texnologiyalar üzrə Baş direktor, "PAŞA Bank"da Əməliyyatlar üzrə Baş direktor və İdarə Heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərib. Cəlal Orucov eyni zamanda "PAŞA Kapital"da Müşahidə Şurasının üzvüdür.