 “Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

15:57 - Bu gün
“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Cəlal Orucov "Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin üzvü və sədr müavini təyin olunub.

1news.az-ın xəbərinə görə, bu barədə "APA-Economics"ə bankdan bildirilib.

Məlumata görə, bununla bağlı qərar bankın Müşahidə Şurası tərəfindən verilib. Qeyd edilib ki, Cəlal Orucov "Kapital Bank"ın Ödənişlər biznesinə və "PashaPay"ə rəhbərlik edəcək.

Qeyd edək ki, Cəlal Orucov Azərbaycanın aparıcı maliyyə institutlarında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. O, Mərkəzi Bankda Ödəniş sistemlərinin inkişafı bölməsinin rəhbəri, MilliKart şirkətində Baş icraçı direktor, Unibank və Azərbaycan Beynəlxalq Bankında Texnologiyalar üzrə Baş direktor, "PAŞA Bank"da Əməliyyatlar üzrə Baş direktor və İdarə Heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərib. Cəlal Orucov eyni zamanda "PAŞA Kapital"da Müşahidə Şurasının üzvüdür.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib

Siyasət

Ombudsmandan “Amnesty International” rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına MÜNASİBƏT

İqtisadiyyat

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

Qızılın qiyməti yenidən 5 min dolları ötüb

Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən yeni elektron xidmətlər istifadəyə verilib

Ötən il Azərbaycanın poçt sektoru 32% böyüyüb

Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

Son xəbərlər

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Bu gün, 18:23

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Bu gün, 17:53

Qohumunun evindən 9 min manat və qızıl oğurladı, polis saxladı

Bu gün, 17:50

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:40

İlk dəfə iki azərbaycanlı Böyük Britaniyanın fəxri mükafatı ilə təltif olunub

Bu gün, 17:28

Keçmiş məhkumlar 25 kiloqram narkotik vasitə ilə saxlanıldılar

Bu gün, 17:27

Ruslan Eyyubovun həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:12

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daxili işlər naziri gənclərin sırasından seçim edib

Bu gün, 17:01

Yağıntlı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:51

Bir vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:43

İKTA və Audiovizual Şura provayderlərə lisenziyasız media fəaliyyəti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Bu gün, 16:42

İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 16:29

Yağ istehsalı müəssəsində nöqsanlar aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 16:15

Rabitə ixtisaslı zabitlərlə təlim-metodiki toplanış keçirilib

Bu gün, 16:09

“Kapital Bank”ın rəhbərliyinə təyinat olub

Bu gün, 15:57

Sabirabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Rəsul Ağayev dəfn edilib

Bu gün, 15:41

Ombudsmandan “Amnesty International” rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına MÜNASİBƏT

Bu gün, 15:37

Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyev dəfn edilib

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

Bu gün, 15:28
Bütün xəbərlər