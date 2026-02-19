İlk köç karvanı Xocalının Xanabad kəndinə çatdı - YENİLƏNİB
Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə yola salınan ailələr mənzil başına çatıblar.
1news.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, ilk mərhələdə Xanabad kəndinə 38 ailə (154 nəfər) qayıdıb.
Daha sonra ailələrə mənzillərin açarları təqdim ediləcək
12:43
“Böyük Qayıdış” proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərə əhalinin mərhələli şəkildə köçürülməsi davam edir.
1news.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, 38 ailə (154 nəfər) Ağdam rayonunun Dördyol ərazisindən Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə yola salınıb.
Qeyd edək ki, sözügedən ailələr uzun illər ərzində respublikanın müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmışdılar.
