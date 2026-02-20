 Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

14:41 - Bu gün
Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Xətai Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib.

DİN mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, tədbir zamanı əvvəllər də məhkum olunmuş 45 yaşlı Azər Abdurəhmanov, 33 yaşlı Turan Yusibov və 32 yaşlı Nuran Faiqoğlu saxlanılıblar. Onlardan 24 kiloqram 500 qram narkotik vasitə olan marixuana və 1000 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb.

Saxlanılan şəxslər narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan İran vətəndaşından paytaxt ərazisində satmaq məqsədilə əldə etdiklərini bildiriblər.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
65

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında “Sülh Şurası”nın ilk iclası ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Cəmiyyət

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

İqtisadiyyat

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Cəmiyyət

Bərdədə itkin şəhid Qılman Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib

Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi məlum olub

I Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçi Qurban Göyüşovun qalıqları Ağdamda dəfn edilib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Sabahın hava proqnozu

Son xəbərlər

Qaya Məmmədov ATƏT PA sessiyasında Azərbaycana qarşı hibrid hücumlardan danışıb

Bu gün, 15:34

Bərdədə itkin şəhid Qılman Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 15:12

Əməliyyat keçirildi: Xətai rayonunda 24 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 14:41

Milli Məclisin növbəti iclasının tarixi məlum olub

Bu gün, 14:23

I Qarabağ müharibəsində itkin düşən hərbçi Qurban Göyüşovun qalıqları Ağdamda dəfn edilib

Bu gün, 14:20

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:07

Yarıçılpaq videolarını paylaşan bloqerə yeni maddə ilə cəza verildi

Bu gün, 13:54

Yaz fəslinin Azərbaycana daxil olacağı vaxt açıqlandı

Bu gün, 13:41

Ramazan ayında qidalanma və fiziki aktivlik necə olmalıdır? – Mütəxəssisdən CAVAB

Bu gün, 13:40

Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

Bu gün, 13:29

Küçələrdə, ictimai yerlərdə elektron siqaret çəkənlər cərimələnəcək - MƏBLƏĞ

Bu gün, 13:26

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:46

Azərbaycanda “İlin hakimi” mükafatının qalibi açıqlanıb

Bu gün, 12:37

Prezidentin sosial media hesablarında “Sülh Şurası”nın ilk iclası ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 12:22

33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib

Bu gün, 12:14

Milli Məclis “Avropa Şurasının İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiyası”nı ratifikasiya edib

Bu gün, 11:55

1992-ci ildə itkin düşmüş hərbçi Mehriban Qarayevanın nəşinin qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 11:34

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:19

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:00

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 10:47
Bütün xəbərlər