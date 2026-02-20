 ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir

Qafar Ağayev10:13 - Bu gün
ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir

ABŞ, Suriyədə yerləşən təxminən min hərbçisini geri çəkmək qərarı verib.

1news.az xəbər verir ki, "Wall Street Journal" qəzetinə danışan yüksək vəzifəli ABŞ rəsmisi bildirib ki, proses iki ay ərzində başa çatacaq. Bununla da, təxminən 10 ildir Suriyada mövcud olan Amerika hərbi varlığı böyük ölçüdə sona çatacaq.

Rəsmilərin sözlərinə görə, Suriya hökuməti ölkə daxilində terrorla mübarizədə liderliyi üzərinə götürüb və bu səbəbdən ABŞ-ın hərbi mövcudluğuna artıq ehtiyac qalmayıb. Bununla yanaşı, Vaşinqton bölgədəki təhdidlərə qarşı müdaxilə imkanlarını saxlayacağını vurğulayıb.

Xatırladaq ki, bu ilin əvvəlində ABŞ hərbçiləri Suriyanın cənubundakı Əl-Tənəf qarnizonundan və şimal-şərqdəki Əl-Şəddadi bazasından da geri çəkilmişdi. Bu addımlar, 2024-cü ildə Əsəd rejiminin çökməsi və DEAŞ-ın zəifləməsindən sonra ölkədə təhlükəsizlik şəraitinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması fonunda atılıb.

Digər tərəfdən, Suriyadan geri çəkilmə qərarı ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranla artan gərginlik şəraitində Yaxın Şərqdəki hərbi varlığı gücləndirdiyi bir dövrə təsadüf edir. Lakin WSJ qeyd edir ki, geri çəkilmə İranla bağlı mümkün hücumla əlaqəli deyil.

Paylaş:
50

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

İqtisadiyyat

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Cəmiyyət

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Dünya

ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini müvəqqəti bağlayacaq

Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Murat Dalkılıç və digər türkiyəli məşhurlar saxlanıldı

Son xəbərlər

1992-ci ildə itkin düşmüş hərbçi Mehriban Qarayevanın nəşinin qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 11:34

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:19

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:00

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 10:47

İnam Kərimov: Bu il hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır

Bu gün, 10:43

26 dərəcəyədək isti olub - Faktiki hava

Bu gün, 10:30

Bakı DYP Hava limanı şosesində məhdudiyyətlə bağlı sürücülərə müraciət etdi

Bu gün, 10:21

Azərbaycanın 9 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

Bu gün, 10:18

ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir

Bu gün, 10:13

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə yubileyi münasibətilə evində ziyarət olunub

Bu gün, 10:09

Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

Bu gün, 09:59

Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb

Bu gün, 09:45

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Qaradağda qoruq ərazisində qanunsuz qazıntı aparan qızılaxtaranlar saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 09:34

DYP sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:11

Bakıda bu yollarda sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 09:04

Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

Bu gün, 09:00

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

19 / 02 / 2026, 23:53

Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

19 / 02 / 2026, 20:43

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

19 / 02 / 2026, 18:23
Bütün xəbərlər