 İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Qafar Ağayev13:35 - Bu gün
İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Sabah Oman dənizi və Hind okeanının şimalında İran, Rusiya və Çin arasında ənənəvi olaraq keçirilən “Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri” adlı birgə hərbi-dəniz təlimi icra olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimdə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələri, eləcə də Çin və Rusiya donanmaları iştirak edəcək.

Təlimin sözçüsü, kontr-admiral Həsən Məqsudlu bildirib ki, əsas məqsəd bölgədə təhlükəsizliyi gücləndirmək və davamlı dənizçilik əməkdaşlığını inkişaf etdirməkdir. Onun sözlərinə görə, ticarət gəmilərinin və tankerlərin qorunması, dəniz terrorizmi ilə mübarizə və təhlükəsizliyi təhdid edən fəaliyyətlərə qarşı birgə tədbirlər bu təlimin prioritet istiqamətlərindəndir.

Rusiya donanmasının komandanı Aleksey Sergeyev isə qeyd edib ki, tərəflər istənilən bölgədə birgə təlimlər keçirməyə hazırdır:
“Buraya hər iki tərəfin gəmiləri və katerləri ilə icra olunacaq antiterror əməliyyatları kimi xüsusi təlimlər də daxildir.”

Xatırladaq ki, İran, Rusiya və Çin “Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri” adı altında ilk dəfə 2019-cu ilin dekabrında olmaqla, hər il bölgədə birgə təlimlər keçirirlər.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qambiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Futbol

Bu gün Bakıda “Qarabağ”la “Nyukasl” qarşılaşacaq

Köşə

Şair qəlbinin 95-ci baharı! – Nəriman Həsənzadə

Dünya

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb

İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini müvəqqəti bağlayacaq

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ 21 ölkəyə səfərlə bağlı vətəndaşlarına sərt xəbərdarlıq etdi - SİYAHI

Murat Dalkılıç və digər türkiyəli məşhurlar saxlanıldı

İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini müvəqqəti bağlayacaq

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Son xəbərlər

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

Bu gün, 16:27

Mehdiabadda müştərisinin başına torba keçirib təqaüdünü talayan bərbər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:17

Prezident İlham Əliyevin enerji diplomatiyası Azərbaycanın qlobal investisiya mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 16:09

İcbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqi daha 1 il təxirə salınır

Bu gün, 15:42

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Lənkəranda kafedə mənşəyi məlum olmayan alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:16

Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO

Bu gün, 14:57

Aeroport şosesində yenə də hərəkətə məhdudiyyət tətbiq ediləcək - NİİM-dən açıqlama

Bu gün, 14:52

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 14:22

Hansı hallarda “WhatsApp” yazışmaları izlənilə bilər? - Ali Məhkəmə açıqladı

Bu gün, 14:19

İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub

Bu gün, 14:12

Anar Ələkbərov 95 yaşlı Nəriman Həsənzadəni ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 14:07

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Bu gün, 13:35

Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:17

“Volt”, “Megastore” və “The Place”da istehlaka yararsız qida məhsulları aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 13:01

İmsak və iftar vaxtları - CƏDVƏL

Bu gün, 12:51

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:39

Azərbaycan və Yaponiya arasında birbaşa reyslərin həyata keçirilməsi müzakirə edildi

Bu gün, 12:24

Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə ilə bağlı təlim keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər