 Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

10:03 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

“1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində baş verən qətliam yalnız regional münaqişənin bir qanlı epizodu deyildi.

Bu faciə həm də sovet dövrünün dağılma prosesində ortaya çıxan hakimiyyət çatışmazlığı və etnik qarşıdurmaların bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli ola biləcəyini göstərən həssas bir nümunə oldu”.

Bu sözləri Xocalı Soyqırımı Günü münasibətilə mətbuata verdiyi açıqlamasında Milli Məclisinin deputatı Kamaləddin Qafarov deyib.

Millət vəkili bildirib ki, 25 fevral gecəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin, Qarabağdakı erməni silahlı dəstələrinin və keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə şəhərə hücum planlaşdırıldı və həyata keçirildi. “Bu hücum nəticəsində 613 dinc azərbaycanlı, o cümlədən qadınlar, uşaqlar və qocalar qətlə yetirildi, yüzlərlə insan ağır yaralandı və 1275 nəfər əsir götürüldü. Onların arasında yüzlərlə insanın taleyi bu günə qədər məlum deyil. Azərbaycan hökuməti və hüquq mühafizə orqanları hücumun məqsədinin yalnız şəhəri ələ keçirmək olmadığını, eyni zamanda etnik səbəblərlə dinc əhali üzərində zorakılıq siyasətinin həyata keçirildiyini qeyd edir. Bu istiqamətdə Xocalı olayının “soyqırımı” aktı kimi xarakterizə edilməsi ölkənin daxili qanunvericiliyi və bir sıra beynəlxalq müqavilələr baxımından əsaslandırılır”.

Fikirlərini davam etdirən K.Qafarov daha sonra qeyd edib ki, ermənilərin bütün bu vəhşilikləri xalqımızın iradəsini qıra bilmədi və Azərbaycan bütün şəhidlərinin qanını düşməndən döyüş meydanında aldı: “Xocalı faciəsi beynəlxalq hüquq normalarına görə insanlığa qarşı cinayət və soyqırımı cinayəti kimi qiymətləndirilir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərəkətləri beynəlxalq konvensiyalar — xüsusilə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları, Soyqırımı Cinayətlərinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması Konvensiyası, Uşaq Hüquqları Konvensiyası kimi sənədlərlə ziddiyyət təşkil edir. Bu sənədlərə görə mülki əhalinin məqsədyönlü şəkildə hədəfə alınması və kütləvi qırğını insanlığa qarşı ən ağır hüquq pozuntularından biri sayılır. Lakin xalqımıza qarşı törədilən bütün bu vəhşiliklər düşməni öz əsas məqsədinə çatdıra bilmədi. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin sarsılmaz siyasi iradəsi və qətiyyəti bu planları alt-üst etdi. Şanlı Ordumuz Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 2020-ci ildə apardığı Vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi Qələbə sayəsində torpaqlarımızın 30 illik işğalına birdəfəlik son qoydu. Bu parlaq Zəfərdən cəmi üç il sonra, 2023-cü ilin 19 sentyabr tarixində keçirilmiş lokal xarakterli antiterror tədbiri nəticəsində Xocalı şəhəri də Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd şəhərləri və digər qalan ərazilərimizlə birgə separatçılardan birdəfəlik təmizləndi. Həmin ərazilərdə şanlı Azərbaycan bayrağını şəxsən qaldıran möhtərəm dövlət başçımız Xocalı qətliamı qurbanlarının və bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etdi. Bu gün Xocalı soyqırımı kimi faciələr yalnız tarixi fakt kimi qalmaqla kifayətlənməməli, eyni zamanda beynəlxalq hüquq, sülh və insan hüquqları üçün qabaqlayıcı dərs kimi araşdırılmalıdır”.

Paylaş:
94

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Siyasət

Estoniya parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Siyasət

İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Siyasət

BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Polşa səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Estoniya parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Son xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Bu gün, 13:15

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:11

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

Bu gün, 13:00

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Bu gün, 12:50

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:44

Külək, yağış, qar - 27 fevralın havası açıqlandı

Bu gün, 12:36

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Bu gün, 12:26

Niderland səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 12:15

Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:02

Teymur Musayev: Özəl sektorda onkoloji xidmətin göstərilməsi üçün xüsusi tələblər hazırlanıb

Bu gün, 11:48

BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 11:37

Xırdalanda 13-cü mərtəbədən yıxılan oğlan sağ qaldı

Bu gün, 11:20

İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Bu gün, 11:12

TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama

Bu gün, 10:52

Polşa səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:48

Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 10:45

DİM imtahan tarixini açıqladı

Bu gün, 10:38

ABŞ səfirliyi: Xocalıda həlak olanların xatirəsini dərin ehtiramla yad edən Azərbaycan xalqına qoşuluruq

Bu gün, 10:13

Rəsmilər Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 10:09

Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

Bu gün, 10:03
Bütün xəbərlər