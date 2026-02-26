 TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama

10:52 - Bu gün
TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama

“Hazırda Səhiyyə Nazirliyində islahatlar aparılır”.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev bu gün jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilərmi?”sualına isə nazir cavab verməyib. O bu suallara TƏBİB Müşahidə Şurasının cavab verə biləcəyini bildirib.

T.Musayev həmçinin hazırda fəaliyyətinə icazə verilən plastik cərrahlarla bağlı məsələyə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, plastik və estetik əməliyyat üçün icazəsi olan cərrahların sayı 45 nəfərdir. Nazirin sözlərinə görə, bu sahədə vəziyyət düzəlib, icazəli cərrahların sayı ilbəil arta bilər.

Paylaş:
97

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Siyasət

Estoniya parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Siyasət

İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Cəmiyyət

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Son xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Bu gün, 13:15

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:11

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

Bu gün, 13:00

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Bu gün, 12:50

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:44

Külək, yağış, qar - 27 fevralın havası açıqlandı

Bu gün, 12:36

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Bu gün, 12:26

Niderland səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 12:15

Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:02

Teymur Musayev: Özəl sektorda onkoloji xidmətin göstərilməsi üçün xüsusi tələblər hazırlanıb

Bu gün, 11:48

BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 11:37

Xırdalanda 13-cü mərtəbədən yıxılan oğlan sağ qaldı

Bu gün, 11:20

İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Bu gün, 11:12

TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama

Bu gün, 10:52

Polşa səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:48

Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 10:45

DİM imtahan tarixini açıqladı

Bu gün, 10:38

ABŞ səfirliyi: Xocalıda həlak olanların xatirəsini dərin ehtiramla yad edən Azərbaycan xalqına qoşuluruq

Bu gün, 10:13

Rəsmilər Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 10:09

Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

Bu gün, 10:03
Bütün xəbərlər