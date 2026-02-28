Türkiyə 10 ölkəyə uçuşları ləğv edib
Türk Hava Yolları (THY) 10 ölkəyə uçuşların ləğv edildiyini bəyan edib.
1news.az-ın xəbərinə görə, bu barədə “Türk Hava Yolları”nın mətbuat katibi Yahya Üstün paylaşım edib.
"Yaxın Şərqdə bəzi ölkələrin hava məkanlarının bağlanması səbəbindən Livan, Suriya, İraq, İran və İordaniyaya həyata keçirilən reyslərimiz 2 mart 2026-cı il tarixinədək; Qətər, Küveyt, Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Omana həyata keçirilən reyslərimiz isə 28 fevral 2026-cı il tarixi üçün ləğv edilmişdir.
Hava məkanındakı vəziyyət operativ qaydada izlənilir və əlavə reys ləğvlərinin baş verməsi istisna edilmir".
