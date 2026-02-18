Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib
ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyi milli futbolçu Nəriman Axundzadənin Ohayo ştatını təmsil edən "Colombus Crew" klubuna transfer olması münasibətilə təbrik postu paylaşıb.
1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Azərbaycanlı futbol ulduzu Nəriman Axundzadəni ABŞ-nin Ohayo ştatını təmsil edən Columbus Crew klubu ilə müqavilə imzalaması münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik! "Qarabağ FK"nın heyətində nümayiş etdirdiyi parlaq və yaddaqalan çıxışlarla geniş rəğbət qazanan istedadlı gənc hücumçu ABŞ-nin Major League Soccer (MLS) liqası ilə müqavilə imzalayan ilk azərbaycanlı futbolçudur".
Səfirlik həmçinin "Qarabağ" klubuna bu axşamkı Çempionlar Liqası qarşılaşmasında uğurlar və inamlı qələbə də arzu edib.
