 İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

11:21 - Bu gün
İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 3-ü saat 10:00-dək İran İslam Respublikasından Azərbaycana ümumilikdə 615 nəfər təxliyə edilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, təxliyə olunanların 157-i Azərbaycan vətəndaşıdır.

Bundan başqa, 150 Çin, 127 Rusiya, 66 Pakistan, 52 Tacikistan, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 7 Gürcüstan, 6 BƏƏ, 4 İordaniya, 3 Qətər, 3 Banqladeş, 2 nəfər Filippin, 2 Nepal, 2 Qazaxıstan, 2 Fransa, 2 Özbəkistan vətəndaşları, eyni zamanda, Türkiyə, İtaliya, Polşa, Tunis, Livan, Hindistan və Braziliyadan hər biri 1 nəfər olmaqla xarici vətəndaşlar təxliyə edilib.

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası ...

Cəmiyyət

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Dünya

İran müharibəsi 4-cü günündə: İsrail Beyrutu bombalayır

Cəmiyyət

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Son xəbərlər

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Bu gün, 13:01

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

Bu gün, 12:56

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Bu gün, 12:47

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:36

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb

Bu gün, 12:32

Reklamda uşağın görüntüsündən bu halda istifadəyə bu halda icazə veriləcək

Bu gün, 12:27

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:26

Uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:19

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Bu gün, 12:15

Ceyhun Bayramov Pakistan xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 12:11

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmadan heç kimə cinayətkar demək olmaz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:03

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin keçiriləcəyi tarix məlum olub

Bu gün, 11:59

Ötən il Ombudsmana müraciətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:40

BDYPİ velosipedçilərə çağırış edib

Bu gün, 11:35

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:21

Ombudsman: Böyük Qayıdış proqramı soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının bərpasını təmin edir

Bu gün, 11:15

ABŞ Küveytdəki səfirliyini bağladı

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər