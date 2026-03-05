Naxçıvanda məktəb yaxınlığına düşən dronun qalıqları - FOTO
Xəbər verdiyimiz kimi, İran ərazisindən Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına, eləcə də Babək rayon Şəkərabad kənd tam orta məktəbinə dron hücumu həyata keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri dron qalıqlarının fotolarını təqdim edir.
Xatırladaq ki, AZƏRTAC bundan əvvəl Naxçıvan aeroportuna atılan dronun qalıqlarının da görüntülərini yayıb.
Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının ərazisindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına bu gün günorta saatlarında dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hava Limanının terminal binasına, digəri isə Şəkərabad kəndində məktəb binasının yaxınlığına düşüb.
Hava Limanının binasına zərər dəyib, iki mülki şəxs xəsarət alıb.
