İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumundan sonra Naxçıvanda tədris dayandırılacaq? - RƏSMİ CAVAB
İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumu ilə əlaqədar hava limanına yaxın ərazidə yerləşən məktəblərdə tədris dayandırılıb, müəllimlər və şagirdlər təxliyə edilib.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ərazidəki iki məktəb boşaldılıb:
"Qərar pedaqoji heyətin və şagirdlərin təhlükəsizliyi məqsədilə qəbul olunub".
Qeyd edilib ki, Muxtar Respublikanın digər təhsil müəssisələrində tədris normal qaydada davam edir.
