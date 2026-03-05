 Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

13:42 - Bu gün
Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Növbəti köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, sakinlərin qarşılanma mərasimi keçirilib.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə şəhərə 90 ailə - 346 nəfər köçürülüb.

10:02

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 90 ailə - 346 nəfər köçürülüb.

Ağdam şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər.

Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

