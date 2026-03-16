Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Qafar Ağayev10:35 - Bu gün
Azərbaycan Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Dövlət Agentliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Hüseynov Ramil Arif oğlu – mayor

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Mövlayev Samir Yaqub oğlu – mayor

Abbasov Elsevər Məhəmməd oğlu – kapitan

Eldarov Zaur Səvzixan oğlu – kapitan

Hüseynov Elçin Allahverdi oğlu – kapitan

Fərzəliyev İlkin Mirzə oğlu – leytenant

Vahabzadə Şahin İdayət oğlu – leytenant

Adamov Xəyal Fikrət oğlu – baş çavuş

Hacızadə Səbuhi Elşən oğlu – baş çavuş

Qəhrəmanzadə Elman Qəhrəman oğlu – baş çavuş.

Aktual

Cəmiyyət

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Rəsmi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Cəmiyyət

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Rəsmi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək

Prezident İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Prezident İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

Putin İlham Əliyevə zəng vurdu, təşəkkür etdi

Son xəbərlər

Bu gün Ənvər Həsənovun ölümündən 1 il ötür

Bu gün, 10:48

Gəncədə qanunsuz tikililər sökülüb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:47

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Bu gün, 10:39

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Bu gün, 10:35

“Oskar-2026” mükafatının qalibləri açıqlanıb

Bu gün, 10:31

Paytaxtın abad məhəllələrindəki Novruz şənlikləri davam edir - FOTO

Bu gün, 10:15

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Bu gün, 10:09

İranda 500 nəfər casusluq ittihamı ilə saxlanılıb

Bu gün, 10:02

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşır

Bu gün, 09:52

AzTV-nin əməkdaşı vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 09:49

DİM: Ötən gün buraxılış imtahanından 4 nəfər xaric edilib - SƏBƏB

Bu gün, 09:33

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:27

Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib

Bu gün, 09:23

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:20

Bakıda divara çırpılan mopedin sürücüsü həyatını itirib

Bu gün, 09:13

Səudiyyə Ərəbistanının XİN naziri Bayramovla telefon danışığı aparıb

Bu gün, 09:06

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:01

“Mən bu müqaviləni imzalamamışam” – sahibkara RabitəBank-dan başqa birinin imzası olan sənəd əsasında hesab təqdim edilib

15 / 03 / 2026, 16:37

Vaqif Mustafazadənin doğum günü İçərişəhərdə caz bayramına çevriləcək

15 / 03 / 2026, 10:30

Rəqsanə İsmayılovanın Gəncədəki konserti ləğv olunub

14 / 03 / 2026, 18:09
Bütün xəbərlər