 Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb

First News Media17:06 - Bu gün
Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb

DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının “Zaqatala” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb.

1news.az DSX-yə istinadən xəbər verir ki, Nigeriya vətəndaşları - 1980-ci il təvəllüdlü İguare Oliver Osagie, 1986-cı il təvəllüdlü Ogungbure Adesoji Austin, 1992-ci il təvəllüdlü Akinniyi Olamilekan Sunday, 1994-cü il təvəllüdlü Adele Moshood Adekunle, 1997-ci il təvəllüdlü King Tamarasinla Gloria, 1998-ci il təvəllüdlü Ajala Oluvafemi Moses həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində saxlanılııblar.

Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

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