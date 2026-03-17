İran: Hörmüz boğazındakı gərginliyə görə məsuliyyət daşımırıq

10:13 - Bu gün
İran: Hörmüz boğazındakı gərginliyə görə məsuliyyət daşımırıq

İran Hörmüz boğazında təhlükəsizlik problemlərinin ölkənin hərəkətləri ilə deyil, Yaxın Şərqdə ümumi gərginliklə bağlı olduğunu bəyan edib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi NDTV telekanalına müsahibəsində bildirib.

Diplomat qeyd edib ki, “bütün regiona yayılan qeyri-sabitlik, təəssüf ki, Hörmüz boğazına qədər uzanır və bu, İranın günahı deyil”.

O, həmçinin vurğulayıb ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edən ölkələrin gəmiləri neytral hesab oluna bilməz. “Biz açıq şəkildə bildirmişik ki, beynəlxalq hüquqa əsasən, təcavüzkar ölkələrin gəmiləri Hörmüz boğazından keçə bilməz, çünki onların keçidi artıq dinc xarakter daşımır”, – deyə sözçü qeyd edib.

İ.Bəqayi əlavə edib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatları dəstəkləyən gəmilərin boğazdan keçməsinə icazə verilməyəcək.

Ağdərə, Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

Nikah, boşanma və əmlakın bölüşdürülməsi: Ailə hüququnda nələri səhv bilirik? - Misirə Xəlilzadə ilə MÜSAHİBƏ

DİN və FHN Novruz tonqalları ilə bağlı əhaliyə müraciət edib - VİDEO

Əli Laricaninin müraciəti yayımlanacaq

İran: Hörmüz boğazındakı gərginliyə görə məsuliyyət daşımırıq

İsrail ordusu İran rəhbərliyinin istifadə etdiyi təyyarənin məhv edildiyini bildirib

İranda atılan raket Əbu-Dabiyə düşüb, ölən var

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Pit Heqsetdən Möctəba Xameneiyə xəbərdarlıq: Nüvə silahı planlarından imtina edilməlidir

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

ABŞ-nin yanacaq dolduran təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb, ekipaj üzvləri ölüb

Milli Məclis Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı təbrik edib

DYP rəsmisi: Azərbaycanda ölümlə nəticələnən yol qəzalarının yarısı piyadavurmalarla bağlıdır

Əli Laricaninin müraciəti yayımlanacaq

Azərbaycanda yeni nömrə nişanlarının verilməsinə başlanılıb - VİDEO

Növbəti köç karvanı Xocavənd kəndinə çatıb

İKTA fevral ayı üzrə internet provayderlərinin sürət göstəricilərini açıqlayıb

Dövlət orqanlarında 158 vakant yer üzrə daxili müsahibə elan edilir

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakcell Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) sisteminə qoşulub

Samir Nəsirov: Ötən il Azərbaycanın tədiyyə balansının ümumi kəsiri 1,4 milyard dollar təşkil edib

DYP: Texniki müayinə mərkəzləri bayram günlərində fasiləsiz işləyəcək

Xaricdən Azərbaycana göndərilən vəsaitlərdə artım qeydə alınıb - ilk 3-lükdə olan ölkələr

AMB: Cari əməliyyatlar balansında 3,5 milyard dollar profisit yaranıb

Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO

Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

Qazaxda narkotik satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

Tovuzda fərdi yaşayış evində partlayış olub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Nikah, boşanma və əmlakın bölüşdürülməsi: Ailə hüququnda nələri səhv bilirik? - Misirə Xəlilzadə ilə MÜSAHİBƏ

İran: Hörmüz boğazındakı gərginliyə görə məsuliyyət daşımırıq

Azərbaycan neftinin qiyməti 110 dollara yaxınlaşır

