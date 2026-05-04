Azərbaycan xalçaçıları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI

16:17 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalçaçılarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Ağalıyeva Neva Şahpələng qızı

Babayeva Aidə Elman qızı

Babayeva Ceyhunə Zakir qızı

Eyyubova Raya Şahvələd qızı

Əbilova Nazilə Əlisəfa qızı

Əhmədova Şəfiqə Məzəddin qızı

Əkbərova İradə Xanağa qızı

Ələkbərova Vüsalə Mərifət qızı

Əsgərova Kəmalə Sərdar qızı

Həsənova Xaliqə Yelmar qızı

Hüseynova Dilşad Mahmud qızı

Qənbərova Nargilə Əliağa qızı

Qurbanova Sədaqət Əmir qızı

Nəsirova Jalə Abduləli qızı

Nuriyev Əlisafa İdris oğlu

Özbəkova Gülgəz Mətləbulla qızı

Rəhimova Nailə Allahverdi qızı

Şahmuradova Alisa Sadıq qızı.

