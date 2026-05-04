 “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başladı

Qafar Ağayev16:24 - Bu gün
“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başladı

Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisinin 10 illik yubiley buraxılışı çərçivəsində Könüllü Proqramına müraciətlərin qəbuluna start verib.

Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, proqram iştirakçılara dünyanın ən nüfuzlu idman tədbirlərindən birinin təşkilində yaxından iştirak etmək imkanı yaradır.

Bildirilib ki, müraciətlər 4 may tarixindən etibarən açıqdır. Yüksək maraq və rəqabətli seçim prosesi nəzərə alınaraq namizədlərə gecikmədən qeydiyyatdan keçmək tövsiyə olunur.

Proqramda iştirak etmək istəyən şəxslər məsuliyyətli, enerjili, ünsiyyətcil olmalı və komanda mühitində işləmə bacarığına malik olmalıdır. Könüllülər üçün minimum yaş həddi 16 yaşdır. Xarici dil biliklərinə malik namizədlərə seçim zamanı üstünlük veriləcək.

Qeyd edək ki, 2025-ci ildə proqram üzrə 30 mindən çox müraciət qeydə alınıb, lakin yalnız 2 min nəfər könüllü seçilib. Bu isə seçim prosesinin nə qədər rəqabətli olduğunu göstərir.

Mühüm məqamlardan biri isə budur ki, bu ildən etibarən müraciətlər yalnız BCC mobil tətbiqi vasitəsilə qəbul olunur və qeydiyyat tam şəkildə həmin platforma üzərindən həyata keçirilir.

Paylaş:
208

Aktual

Siyasət

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İtaliya Nazirlər Şurasının sədri ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Rəsmi

İlham Əliyevin Corcia Meloni ilə təkbətək görüşü keçirilib

Rəsmi

Azərbaycan xalçaçıları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI

Cəmiyyət

İKTA-dan operator və provayderlər XƏBƏRDARLIQ

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Həftəsonu bölgələrə səfərə çıxan sürücülərə müraciət

“Bu sərəncam və ayrılan vəsait vətəndaşların mənafelərinin qorunmasına xidmət edəcək” - ŞƏRH

Son xəbərlər

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Bu gün, 22:13

“Əminəm ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf edəcək”

Bu gün, 21:36

“Bizim üçün İtaliya bazarı həm neft, həm qaz üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır”

Bu gün, 21:33

Dövlət başçısı: İtaliya Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır

Bu gün, 21:30

İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlardır

Bu gün, 21:28

Prezident İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 21:22

Azərbaycan Prezidenti İtaliya Nazirlər Şurasının sədri ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Bu gün, 21:16

İlham Əliyevin Corcia Meloni ilə təkbətək görüşü keçirilib

Bu gün, 19:20

İKTA-dan operator və provayderlər XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:53

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:45

Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 17:37

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq

Bu gün, 17:26

Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlandı

Bu gün, 17:08

Xırdalan 0.0 ilə Bakı Marafonu daha da enerjili! - FOTO

Bu gün, 16:45

Qaraheybətdə təlim mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib

Bu gün, 16:34

Məşhur aktrisanın həyat yoldaşı vəfat etdi

Bu gün, 16:29

“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başladı

Bu gün, 16:24

“Space”in yeni baş direktoru Ayaz Mustafayev kimdir? – DOSYE

Bu gün, 16:21

İntensiv yağış gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan xalçaçıları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 16:17
Bütün xəbərlər