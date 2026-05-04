 Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

Qafar Ağayev17:37 - Bu gün
Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

Mayın 4-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) Baş katibi Martin Çunqonqla görüşüb.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, qonağı növbəti dəfə Azərbaycanda görməkdən məmnunluğunu bildirən spiker Sahibə Qafarova PAİ-nin Milli Məclislə uğurlu əməkdaşlıq etdiyini, xüsusilə 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan parlamenti deputatlarının PAİ-də daha da fəallaşdıqlarını və bu qurumda rəhbər vəzifələrdə təmsil olunduqlarını diqqətə çatdırıb. Spiker Milli Məclisin Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi ilə əməkdaşlığından və Baş katib Martin Çunqonqun bu əməkdaşlığa dəstək verməsindən razılıqla danışıb. Spiker həm qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı baxımdan, həm də Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşlərinin təşkilində göstərdiyi səylərə görə PAİ-nin Baş katibinə minnətdarlığını bildirib. Bu görüşlərin xalqlar arasında etimadın qurulması prosesinə parlamentlərin töhfəsi olduğunu qeyd edən spiker Sahibə Qafarova Ermənistan Konstitusiyasına müvafiq dəyişikliklər edildikdən sonra tezliklə iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağına və bunun da parlamentlər arasında əməkdaşlıq üçün daha geniş imkan yaradacağına inamını ifadə edib.

PAİ-nin insanların bir-birini dinləyə biləcəyi və dialoq qurduğu çox mühüm bir platforma olduğunu deyən Milli Məclisin sədri Prezident İlham Əliyevin PAİ ilə əlaqələrin inkişafına verdiyi dəstəyin və göstərdiyi diqqətin mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

Xoş sözlər üçün təşəkkürünü bildirən PAİ-nin Baş katibi Martin Çunqonq onun bu quruma rəhbərlik etdiyi dövrdə PAİ-Azərbaycan əlaqələrinin transformasiya olunduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan PAİ ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə həmişə sadiq olub. O, deyib ki, bu gün Azərbaycan bu qurumda öz fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Baş katib Azərbaycanın PAİ-nin tədbirlərində fəal iştirak etdiyini, Milli Məclisin nümayəndələrinin rəhbər vəzifələrdə təmsil olunduğunu, tərəflər arasında uğurlu əməkdaşlığın mövcud olduğunu bildirib. O, qeyd edib ki, Azərbaycan Milli Məclisi sədrinin Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinə rəhbərliyi həm Şəbəkənin inkişafı, həm də onun PAİ ilə əlaqələrinin inkişafında böyük rol oynayıb.

Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında sülh prosesi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan parlamentləri arasında dialoqun yaradılmasına nail olunması PAİ-nin əsas məqsədi olan sülhə xidmət edir. Qonaq Prezident İlham Əliyevin PAİ ilə əməkdaşlığa verdiyi mühüm dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib və diqqətə çatdırıb ki, onun bu səfəri Azərbaycanın bu quruma etimadının və inamının bir göstəricisidir.

Söhbət zamanı Baş katib Azərbaycanda COP29 çərçivəsində keçirilmiş Parlament konfransında əldə edilmiş uğurları yüksək qiymətləndirib. Bildirib ki, bu uğurlar sayəsində bütün dünya parlamentlərin səfərbərlik gücünün şahidi oldu.

Görüşün sonunda parlamentlər arasında konstruktiv dialoqun və səmərəli əməkdaşlığın inkişafında göstərdiyi xidmətlərə, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ilə Parlamentlərarası İttifaq arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə verdiyi töhfələrə görə PAİ-nin Baş katibi Martin Çunqonq Milli Məclisin Fəxri Medalı ilə təltif edilib.

Paylaş:
205

Aktual

Siyasət

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti İtaliya Nazirlər Şurasının sədri ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Rəsmi

İlham Əliyevin Corcia Meloni ilə təkbətək görüşü keçirilib

Rəsmi

Azərbaycan xalçaçıları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI

Cəmiyyət

İKTA-dan operator və provayderlər XƏBƏRDARLIQ

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Culfada kanaldan cəsədi tapılan şəxsin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

Xocalıya və Ağdərəyə növbəti köç olub, yeni mənzillərin açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Son xəbərlər

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Bu gün, 22:13

“Əminəm ki, İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf edəcək”

Bu gün, 21:36

“Bizim üçün İtaliya bazarı həm neft, həm qaz üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır”

Bu gün, 21:33

Dövlət başçısı: İtaliya Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır

Bu gün, 21:30

İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlardır

Bu gün, 21:28

Prezident İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 21:22

Azərbaycan Prezidenti İtaliya Nazirlər Şurasının sədri ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Bu gün, 21:16

İlham Əliyevin Corcia Meloni ilə təkbətək görüşü keçirilib

Bu gün, 19:20

İKTA-dan operator və provayderlər XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:53

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:45

Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 17:37

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq

Bu gün, 17:26

Rezidenturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlandı

Bu gün, 17:08

Xırdalan 0.0 ilə Bakı Marafonu daha da enerjili! - FOTO

Bu gün, 16:45

Qaraheybətdə təlim mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib

Bu gün, 16:34

Məşhur aktrisanın həyat yoldaşı vəfat etdi

Bu gün, 16:29

“Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllü qeydiyyatı başladı

Bu gün, 16:24

“Space”in yeni baş direktoru Ayaz Mustafayev kimdir? – DOSYE

Bu gün, 16:21

İntensiv yağış gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan xalçaçıları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 16:17
Bütün xəbərlər