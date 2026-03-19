Cəmiyyət

Cəbrayılın Horovlu kəndində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO

11:20 - Bu gün
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşəbbüsü, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti və “Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin birgə təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn festival çərçivəsində Horovlu kənd bazarının açılışı baş tutub, kənd təsərrüfatı məhsulları və əl işlərinin yarmarkası təşkil olunub. Müxtəlif bölgələrdən fermer və investorlar üçün satış imkanı yaradılıb.

1news.az xəbər verir ki, festival çərçivəsində Novruz bayramının personajları olan Bahar qızı, Kosa və Keçəlin təqdimatında məzəli oyunlar, ənənəvi tamaşalar, həmçinin musiqiçilər, xanəndələr, aşıqlar, xor kollektivi, rəqqaslar və incəsənət xadimlərinin ifasında əyləncəli konsert proqramı təşkil olunub. Uşaqlar üçün xüsusi zonada kukla teatr tamaşası göstərilib, interaktiv fləşmoblar, viktorinalar keçirilib, hədiyyələr paylanılıb.

Sakinlər Novruz bayramının əsas simvolu kimi hazırladıqları kreativ səmənilərlə müsabiqəyə qatılaraq birincilik uğrunda mübarizə aparıblar. İctimai xadimlərdən ibarət münsiflər heyəti kreativlik, estetiklik və digər kateqoriya üzrə qalibləri müəyyən ediblər. Müxtəlif nominasiyalarda qalib gələn iştirakçılara hədiyyələr təqdim olunub. Ustad aşpazların iştirakı ilə səməni halvasının hazırlanması üzrə master-klass olduqca maraqla qarşılanıb. Horovlu kənd parkında təşkil edilən festivalda qonaqlar sacda hazırlanan lavaş, fəsəli, kətə, həmçinin bölgənin endemik bitikisi sayılan çirişotu kətəsinin dadına baxıblar.

Kəndirbazlar, pəhlivanlar, yumurta boyayayanlar və digərlərinin iştirakı ilə baş tutan Novruz festivalı sonda bayram tonqalı ətrafında birlik rəmzi olan Yallı rəqsi ilə başa çatıb.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

İqtisadiyyat

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Mövqe

NİİM rəsmisi: Bakıda “ağıllı işıqforlar”ın tətbiq olduğu yerlərdə nəqliyyatın sürəti artıb - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Mobillikdə təhlükəsizlik necə təmin olunur? Bolt mövzunu müzakirəyə çıxardı – FOTO

"Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib

İndoneziyanın Atma Jaya Universitetində təqaüdlə təhsil imkanı

Məktəblərdə bayram tətili: dərslər nə vaxt başlayır?

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Dövlətə 8 milyon borcu olan sahibkar kimdir?

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəhman Hacıyev qrant müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşdə iştirak edib - FOTO

Hikmət Hacıyev Azıx mağarası ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Son xəbərlər

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 17:06

Mobillikdə təhlükəsizlik necə təmin olunur? Bolt mövzunu müzakirəyə çıxardı – FOTO

Bu gün, 17:00

Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 16:55

"Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib

Bu gün, 16:53

İndoneziyanın Atma Jaya Universitetində təqaüdlə təhsil imkanı

Bu gün, 16:49

Məktəblərdə bayram tətili: dərslər nə vaxt başlayır?

Bu gün, 16:43

Heydər Əliyev prospektində qəza sıxlığa səbəb olub

Bu gün, 16:14

Ombudsman Aparatı Azərbaycanda qeyri-müsəlman qəbiristanlıqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb

Bu gün, 16:09

İran İsrailin Təhlükəsizlik Nazirliyinə zərbə endirib

Bu gün, 16:02

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:59

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:40

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Bu gün, 15:22

Nərimanov rayonunda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırılıb - VİDEO

Bu gün, 15:17

“Sədərək” Ticarət Mərkəzinin sahibinə qarşı yarım milyonluq dələduzluq - İş adamı həbs edildi

Bu gün, 14:47

NİİM rəsmisi: Bakıda “ağıllı işıqforlar”ın tətbiq olduğu yerlərdə nəqliyyatın sürəti artıb - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:32

Şəmkirdə 65 yaşlı kişi nərdivandan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 14:26

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:58

Qaradağ İcra hakimiyyətində müşavirə keçirildi, məmurlara xəbərdarlıq olundu

Bu gün, 13:49

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 700 dollardan aşağı enib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:39

Azərbaycanda “Roblox” platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

Bu gün, 13:16
Bütün xəbərlər