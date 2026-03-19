Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara yaxınlaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara yaxınlaşıb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 9,63 ABŞ dolları və ya 8,9% artaraq 117,79 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 108,16 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

İqtisadiyyat

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Mövqe

NİİM rəsmisi: Bakıda “ağıllı işıqforlar”ın tətbiq olduğu yerlərdə nəqliyyatın sürəti artıb - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 700 dollardan aşağı enib - YENİLƏNİB

Dövlət Vergi Xidməti vergiödəyicilərinə müraciət edib

Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara yaxınlaşıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Kommersiya qurumlarının sayı 6,9 faiz artıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşır

Nağdsız alınan daşınmaz əmlak üzrə 90,7 mln. manat ƏDV geri qaytarılıb

“Mən bu müqaviləni imzalamamışam” – sahibkara RabitəBank-dan başqa birinin imzası olan sənəd əsasında hesab təqdim edilib

Son xəbərlər

İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 17:06

Mobillikdə təhlükəsizlik necə təmin olunur? Bolt mövzunu müzakirəyə çıxardı – FOTO

Bu gün, 17:00

Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 16:55

"Müayinə və texniki xidmət məlumatları üzrə reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası" təsdiqlənib

Bu gün, 16:53

İndoneziyanın Atma Jaya Universitetində təqaüdlə təhsil imkanı

Bu gün, 16:49

Məktəblərdə bayram tətili: dərslər nə vaxt başlayır?

Bu gün, 16:43

Heydər Əliyev prospektində qəza sıxlığa səbəb olub

Bu gün, 16:14

Ombudsman Aparatı Azərbaycanda qeyri-müsəlman qəbiristanlıqları ilə bağlı hesabat hazırlayıb

Bu gün, 16:09

İran İsrailin Təhlükəsizlik Nazirliyinə zərbə endirib

Bu gün, 16:02

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:59

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:40

Sahib Məmmədov: Vahid əməkhaqqı sistemi gəncləri dövlət qulluğuna cəlb edəcək

Bu gün, 15:22

Nərimanov rayonunda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırılıb - VİDEO

Bu gün, 15:17

“Sədərək” Ticarət Mərkəzinin sahibinə qarşı yarım milyonluq dələduzluq - İş adamı həbs edildi

Bu gün, 14:47

NİİM rəsmisi: Bakıda “ağıllı işıqforlar”ın tətbiq olduğu yerlərdə nəqliyyatın sürəti artıb - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:32

Şəmkirdə 65 yaşlı kişi nərdivandan yıxılaraq ölüb

Bu gün, 14:26

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:58

Qaradağ İcra hakimiyyətində müşavirə keçirildi, məmurlara xəbərdarlıq olundu

Bu gün, 13:49

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 700 dollardan aşağı enib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:39

Azərbaycanda “Roblox” platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

Bu gün, 13:16
Bütün xəbərlər