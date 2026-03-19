Ceyhun Bayramov: Regional dövlətlərin hədəfə alınması uzunmüddətli sabitliyi sarsıdır
İrana sonuncu humanitar yardım martın 18-də Novruz və Ramazan bayramı ərəfəsində göndərilib, həmçinin Azərbaycanın ərazisindən üçüncü ölkələr tərəfindən yardımın çatdırılmasına və mülki şəxslərin təxliyəsinə şərait yaradılıb.
1news.az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Yaxın Şərq regionunda təhlükəsizlik və sabitliyin dəstəklənməsi yollarının müzakirəsi və əlaqələndirilməsi məqsədilə Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən nazirlərin məsləhətləşmə xarakterli görüşündə deyib.
Vurğulanıb ki, münaqişənin coğrafiyasının genişlənməsi təhlükəlidir və dərhal dayandırılmalıdır.
Həmçinin regional dövlətlərin hədəfə alınmasının davam etməsinin parçalanmanı dərinləşdirdiyi və uzunmüddətli sabitliyi sarsıtdığı qeyd olunub.