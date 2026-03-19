Deputat Xocalıdakı evinə köçdü - Həyətimdə tonqal yandıracağam
118 saylı Ağdam - Xocalı seçki dairəsinin deputatı Elman Məmmədov doğma yurdundakı evinə köçüb.
1news.az xəbər verir ki, bunu modern.az-a açıqlamasında Elman Məmmədovun özü deyib.
"Hazırda mən yoldayam, Xocalıya gedirəm. Novruz bayramının tonqalını 34 ildən sonra Xocalıda öz dədə-baba yurdumda - evimin həyətində yandıracam. Builki bayramı qonum-qonşu ilə birlikdə qeyd edəcəyik. Ötənilki Novruz bayramında evim hazır deyildi. Nəhayət bu il fevralın 25-də Xocalıdakı evimin açarı mənə təqdim edildi. Artıq evimə köçmüşəm. Öz evimin həyətində 34 il sonra bayram keçirəcəm".
Qeyd edək ki, Elman Məmmədov 1950-ci ildə Xocalı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat fakültəsini, Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu bitirib.
1973-cü ildən Xocalı kənd orta məktəbində müəllim, direktor müavini, direktor işləyib. 1985-ci ildən Xocalı tərəvəzçilik-südçülük sovxozunda partiya təşkilatının katibi, 1987-ci ildən Xocalı İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1991–2000-ci illərdə Xocalı İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrində çalışıb.
2000-ci ildən Milli Məclisin deputatıdır.