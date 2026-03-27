 İran idmançılara "düşmən ölkələr"ə səfəri qadağan etdi
İran idmançılara “düşmən ölkələr”ə səfəri qadağan etdi

Qafar Ağayev11:04 - Bu gün
İran idmançılara "düşmən ölkələr"ə səfəri qadağan etdi

İran milli və klub komandalarının bəzi ölkələrə səfərinə qadağa qoyulub.

1news.az İran KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, qərar İranlı idmançıların təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən qəbul edilib.

Məlumata görə, aidiyyəti qurumun açıqlamasında bildirilib ki, milli və klub komandalarının “düşmən” hesab edilən və iranlı idmançıların, eləcə də nümayəndə heyətlərinin təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməyən ölkələrə səfəri qadağan olunub.

Qərarın regionda mövcud gərginlik və təhlükəsizlik riskləri fonunda verildiyi vurğulanıb.

Bundan əlavə, İranın Gənclər və İdman Nazirliyi futbol federasiyası və klublara Asiya Futbol Konfederasiyası ilə əlaqə saxlamalarını tövsiyə edib.

Nazirlik planlaşdırılan oyunların ev sahibi stadionlarının dəyişdirilməsi və qarşılaşmaların neytral meydanlarda keçirilməsi ilə bağlı müvafiq addımların atılmasını tapşırıb.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

Dünya

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Siyasət

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

Dünya

Hande Erçel “narkotik işi” üzrə saxlanılıb

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Tramp İrana zərbə qərarını bir daha ertələdi

İran idmançılara “düşmən ölkələr”ə səfəri qadağan etdi

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Tramp: İranlılar bizimlə razılıq əldə etmək üçün yalvarır

Kubilius: ABŞ və Körfəz ölkələri 5 gündə bir illik Patriot istehsalından çoxunu istifadə ediblər

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

Son xəbərlər

Dünya səyyahları Füzulidə - FOTO

Bu gün, 17:58

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

Bu gün, 17:26

Yağışlı hava ilə bağlı polis zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini davam etdirir - VİDEO

Bu gün, 17:17

Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 170 faizini təşkil edir

Bu gün, 17:10

Putin Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi - VİDEO

Bu gün, 17:02

Azərbaycan–Türkiyə Birgə Media Platformasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır

Bu gün, 16:59

Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliyaya uduzub

Bu gün, 16:54

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib

Bu gün, 16:41

Əhməd İsmayılov: Süni intellekt əsaslı alqoritmlər ictimai rəyin formalaşmasında aparıcı aktora çevrilib

Bu gün, 16:36

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

Bu gün, 16:24

Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

Bu gün, 16:07

Hande Erçel “narkotik işi” üzrə saxlanılıb

Bu gün, 15:57

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Bu gün, 15:53

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

Bu gün, 15:20

Azərbaycanda zəlzələ oldu

Bu gün, 15:01

BDYPİ: Mövcud hava şəraiti sürücülərdən daha məsuliyyətli davranış tələb edir

Bu gün, 14:52

Sabir Cəfərov antidopinq qaydalarını pozduğuna görə sanksiyaya məruz qalıb

Bu gün, 14:50

SEPAH Hörmüz boğazında İsrail və ABŞ-la bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:29

Mher Qriqoryan: Azərbaycan vasitəsilə tranzit maneələrinin aradan qaldırılması Ermənistan üçün önəmlidir

Bu gün, 13:59

Masallıda avtobus qəzaya uğrayıb: Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:46
Bütün xəbərlər