Tehran ABŞ-ni “ehtiyatsız hərbi avantüra”da ittiham edib
“Hər dəfə diplomatik həll masada olduqda, ABŞ ehtiyatsız hərbi avantüranı seçir”, - deyə İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi Hörmüz boğazında qarşılıqlı zərbə mübadiləsindən bir gün sonra bəyan edib.
İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi cümə günü Birləşmiş Ştatları “ehtiyatsız hərbi avantüra”da və müharibəni bitirmək üçün diplomatik səyləri pozmaqda ittiham edib. Bu barədə Hörmüz boğazında gərginliyin artmasını canlı bloq rejimində işıqlandıran The New York Times qəzeti yazıb.
Məqalədə qeyd olunur ki, İran nazirinin bəyanatı ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri və İran qüvvələrinin Hörmüz boğazında zərbə mübadiləsi etdiyi hadisədən bir gün sonra səslənib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp cümə axşamı bir aylıq atəşkəsin hələ də qüvvədə olduğunu vurğulayıb. Dövlət katibi Marko Rubio danışıqların vəziyyəti ilə bağlı suala cavab olaraq bildirib ki, Vaşinqton Tehrandan cümə günü “cavab” gözləyir.
NYT-nin məlumatına görə, üç İran rəsmisinə istinadən, Vaşinqton və Tehran hazırda ABŞ-ın bir səhifəlik təklifini müzakirə edir: tərəflər Hörmüz boğazını yenidən açmalı və hərtərəfli razılaşma üzrə danışıqlar zamanı 30 gün ərzində hərbi əməliyyatları dayandırmalıdır.
Kim nə etdi
ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) cümə axşamı bildirib ki, “təhrik olunmamış İran hücumları” üç ABŞ esminesinə qarşı raketlər, pilotsuz uçuş aparatları və kiçik qayıqlar vasitəsilə həyata keçirilib. Cavab olaraq, ABŞ ordusunun bildirdiyinə görə, ABŞ qüvvələri “ABŞ qüvvələrinə qarşı hücumlara cavabdeh olan İran hərbi obyektlərinə zərbələr endirib”, o cümlədən raket və pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılış meydançalarına.
İran hərbçiləri isə öz növbəsində iddia edir ki, məhz ABŞ atəşkəsi ilk olaraq pozub: bir gün əvvəl ABŞ gəmiləri Vaşinqtonun tətbiq etdiyi blokadadan keçməyə çalışan İran neft tankerini atəşə tutub. Tehranın versiyasına görə, ABŞ hərbi gəmilərinə hücum “cavab xarakterli” olub.
Danışıqlarda əsas maneə - İranın nüvə proqramı
Tramp cümə axşamı axşam Vaşinqtonda jurnalistlərlə söhbətində İran hücumlarını “cılız” adlandıraraq onlara əhəmiyyət verməyib və yenidən xəbərdarlıq edib ki, İrana “tezliklə razılaşma imzalamaq daha yaxşı olar”. NYT-nin qeyd etdiyinə görə, bu, həmin bir səhifəlik ABŞ təklifinə işarədir.
Məqalədə vurğulanır ki, danışıqlarda əsas maneə ABŞ-ın Tehrandan İran nüvə proqramının və yüksək zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının taleyi ilə bağlı ilkin öhdəliklər tələb etməsidir. NYT-nin İran mənbələrinə görə, məhz bu məqam tez kompromisə nail olmağa mane olur.
“Kobud təzyiq taktikası”
Cümə günü Araqçi sosial şəbəkələrdəki paylaşımında sual edib ki, ABŞ zərbələri “kobud təzyiq taktikası” deyilmi.
“Hər dəfə diplomatik həll masada olduqda, ABŞ ehtiyatsız hərbi avantüranı seçir”, - deyə İran XİN rəhbəri yazıb.
Xatırladaq ki, ABŞ, İsrail və İran arasında hərbi qarşıdurma bu ilin yazından davam edir. Təxminən bir ay əvvəl elan edilmiş rəsmi atəşkəsə baxmayaraq, dünya neft ticarətinin əhəmiyyətli hissəsinin keçdiyi Hörmüz boğazı ətrafında vəziyyət son dərəcə gərgin olaraq qalır. Tehran boğazın blokadasını saxlayır, Vaşinqton isə İran limanlarına dəniz blokadası tətbiq edib.