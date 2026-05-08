Daha bir neçə avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə bir sıra müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır.

Bu barədə 1news.az- Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, 214 və 214A nömrəli şəhərətrafı, Bakı–Siyəzən, Bakı–Ağcabədi, Bakı–Qəbələ, Bakı–Mingəçevir, Bakı–Ağdaş, Bakı–İsmayıllı, Bakı–İmişli, Gəncə–Gədəbəy, Gədəbəy–Gəncə, Gəncə–Yevlax, Yevlax–Gəncə, Bərdə–Kəlbəcər, Gəncə–Balakən, Gəncə–Zaqatala, Mingəçevir–Zərdab, Qəbələ–Şəki, Oğuz–Mingəçevir, Lənkəran–Sumqayıt, Beyləqan–Gəncə, Beyləqan–Sumqayıt, Zaqatala–Gəncə, Yardımlı–Bakı, Yardımlı–Sumqayıt, Bakı–Yardımlı, Sumqayıt–Yardımlı, Yardımlı–Şirvan, Göyçay–Gəncə, Gəncə–Goranboy və Goranboy–Gəncə şəhərlərarası, eləcə də Burunqovaq (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı), Qaraarx (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı), Qarasuçu kəndi (Goranboy) – Gəncə (avtovağzal), Əhmədabad kəndi (Goranboy) – Gəncə (avtovağzal), Qarabağlar (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı) və Qurbanzadə kəndi (Goranboy) – Gəncə (avtovağzal) istiqamətlərində avtobus marşrutlarını müsabiqəyə çıxarır.

Müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun olaraq təşkil edilir.

Sənədlər 6 iyun 2026-cı il saat 17:00-dək AYNA-da (ünvan: Bakı şəhəri, Hacı Məmmədov küçəsi 5; əlaqələndirici şəxs: Anar Məmmədov (mob: 077-455-99-06, e-poçt: [email protected]) qəbul ediləcək.

Qeyd edək ki, müsabiqəyə əsas avtobuslarla yanaşı, ehtiyat nəqliyyat vasitələri də təqdim olunmalıdır.

İddiaçıların təkliflərinə komissiya tərəfindən Bakı–Siyəzən, Bakı–Ağcabədi, Bakı– Qəbələ, Bakı–Mingəçevir, Bakı–Ağdaş, Bakı–İsmayıllı, Bakı–İmişli, Gəncə–Gədəbəy və Gədəbəy–Gəncə istiqamətlərində 11 lot üzrə iyunun 16-da, Gədəbəy–Gəncə, Gəncə–Yevlax, Yevlax–Gəncə, Bərdə–Kəlbəcər, Gəncə–Balakən, Gəncə–Zaqatala, Mingəçevir–Zərdab, Qəbələ–Şəki və Oğuz–Mingəçevir istiqamətlərində 11 lot üzrə iyunun 19-da, Lənkəran–Sumqayıt, Beyləqan–Gəncə, Beyləqan–Sumqayıt, Zaqatala–Gəncə, Yardımlı–Bakı, Yardımlı–Sumqayıt, Bakı–Yardımlı, Sumqayıt–Yardımlı, Yardımlı–Şirvan və Göyçay–Gəncə istiqamətlərində 10 lot üzrə iyunun 23-də, Gəncə–Goranboy və Goranboy–Gəncə şəhərlərarası, Burunqovaq (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı), Qaraarx (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı), Qarasuçu kəndi (Goranboy) – Gəncə (avtovağzal), Əhmədabad kəndi (Goranboy) – Gəncə (avtovağzal), Qarabağlar (Samux) – Gəncə (Dəmiryol vağzalı) və Qurbanzadə kəndi (Goranboy) - Gəncə (avtovağzal) istiqamətlərində, eləcə də paytaxtın 214 nömrəli (C.Naxçıvanski küçəsi – Ramana qəsəbəsi) və 214A nömrəli (Ramana qəsəbəsi – "Koroğlu" NMM) avtobus marşrutları üzrə 10 lotda iyunun 30-da baxılacaq.

Lotlar üzrə marşrutların qrafikləri haqqında məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.

Şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili) marşrut xətləri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılmasıdır.

