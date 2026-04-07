Tarixdə bu gün – 7 aprel nə günüdür?
Tarix hər gün yeni izlər, hadisələr və yadda qalan anlarla zənginləşir. Hər bir təqvim günü ötən illərdə baş vermiş mühüm hadisələri, dünyaya təsir etmiş dəyişiklikləri və tanınmış şəxslərin həyatındakı əlamətdar məqamları özündə birləşdirir.
1news.az 7 apreldə ölkə və dünya tarixində baş verən hadisələri təqdim edir:
1655-ci il 7 aprel — Papa VII Aleksandr Roma Papası seçildi.
1831-ci il 7 aprel tarixindı 2-ci Pedro Braziliyanın imperatoru olub.
1906-cı il 7 aprel — "Molla Nəsrəddin" jurnalı ilk dəfə nəşr olunub.
1906-cı il 7 aprel— Vezuvi vulkanında güclü püskürmə baş verdi və İtaliyada böyük dağıntılara səbəb oldu.
1948-ci il 7 aprel— Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsis olunub.
1969-cu il 7 aprel — İnternetin ilk RFC sənədinin dərc edilməsi ilə kompüter şəbəkələrinin inkişafında mühüm addım atıldı.
1992-ci il 7 aprel Azərbaycan Hava Yolları təsis edilib.
1994-cü il 7 aprel— Ruanda soyqırımı başladı və qısa müddətdə yüz minlərlə insanın həyatına son qoydu.
2017-ci il 7 aprel— İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində terror aktı törədilib.
2001-ci il 7 aprel — Mars Odyssey kosmik aparatı NASA tərəfindən Marsa göndərildi.
2020-ci il 7 aprel — COVID-19 koronavirus pandemiyası: Çin Uhanda karantini ləğv edib.
Qeyd : Hər il 7 aprel Ümumdünya Sağlamlıq Günü kimi qeyd olunur. Buna səbəb bu tarixdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) rəsmi olaraq fəaliyyətə başlaması olub.