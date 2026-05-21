 Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO

17:11 - Bu gün
Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO

“Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir"

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Günay Ağamalı ARB TV-də yayımlanan “Günə doğru” verilişində bildirib.

Deputat bildirib:

"Təbii ki, ailə övladı dünyaya gətirəndə bu yanaşma ilə yanaşarsa, uşaqpulu verilsə belə, bundan daha çox tələblər qoyulacaq və bu, mənfi tendensiyalara yol aça bilər.

Əslində, uşaqların dünyaya gəlməsi bir nəslin gələcək nəslə ötürülməsi deməkdir. Bu gün uşaqpulu tələbi jurnalistlər tərəfindən səsləndirilir, amma xüsusi ictimai müzakirələrdə, ən azı deyə bilərəm ki, millət vəkili olduğum iki il dönəmində bununla tez-tez qarşılaşmamışam.

Uşaqpulu məsələsi gündəliyə gələrsə və tətbiq olunarsa, bəs düşünmüsünüzmü ki, bu, valideynlərdə müəyyən asılılıq və ya tənbəllik yarada bilər? Yəni insanlar fikirləşə bilərlər ki, dövlət mənə uşaqpulu verir, mən artıq işləməyim. Bu, doğru yanaşma deyil. İnsanları əməyə alışdırmaq lazımdır, onları nələrdənsə asılı vəziyyətə salacaq imkanlar yaradılmamalıdır.

Amma dediyim kimi, hazırda digər ad altında sosial müavinətlər verilir və şərtlər də çətin deyil. Əgər ailədə körpə uşaq varsa, ananın işləməyi önəmli deyil. Uşaqları 8 yaşa qədər olan ailələrdə bir atanın işləməsi kifayət edir. Bu, real yanaşmadır. Atanın da evdə oturub uşaqpulu alması fikri mənə görə doğru deyil”.

Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Rəsmi

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Siyasət

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Cəmiyyət

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Cəmiyyət

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Liviyayı nazir müavini: “Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiklərinə heyranıq”

Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdış vaxtı açıqlandı

Qurban bayramı ilə bağlı təhlükəsiz heyvan kəsimi və satışına nəzarət gücləndirilib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Sürücülərin nəzərinə: “WUF13”lə əlaqədar yeni hərəkət qaydaları başlayır

19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

"Binəqədi, Qaraçuxur, Yeni Yasamalda metro tiksək, vətəndaşlar mərkəzə gəlməyə çalışacaq"

Son xəbərlər

Hazırda Bakıda bu küçələrdə sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 17:49

Liviyayı nazir müavini: “Azərbaycanın qısa müddətdə əldə etdiklərinə heyranıq”

Bu gün, 17:45

Kəlbəcərin Zar kəndinə əhalinin qayıdış vaxtı açıqlandı

Bu gün, 17:41

Qurban bayramı ilə bağlı təhlükəsiz heyvan kəsimi və satışına nəzarət gücləndirilib

Bu gün, 17:29

Qırğızıstan Prezidenti ölkə başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:28

Deputat uşaqpulundan danışdı: Ailələr uşaq dünyaya gətirərkən dövlətdən nəsə gözləməməlidir - VİDEO

Bu gün, 17:11

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:03

Pakistanın Baş nazirindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 16:42

Bahar Muradova: “Azərbaycan gender bərabərliyi sahəsində hüquqi bazanı bir çox ölkədən daha əvvəl formalaşdırıb”

Bu gün, 16:38

Tailand Kralı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 16:34

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Bu gün, 16:31

Məhəmməd bin Salman Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 16:30

Bahar Muradova: “Gənclərin gələcəkdə mənzil böhranı ilə üzləşməməsi üçün uzunmüddətli planlaşdırma vacibdir”

Bu gün, 16:26

Koreya Prezidenti ölkə başçısını təbrik edib

Bu gün, 16:19

Belçika Kralı İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:11

SAVALAN Muzey Kompleksinin restoranında baş vermiş yanğınla bağlı rəsmi açıqlama

Bu gün, 16:08

Səudiyyə Ərəbistanı Kralından İlham Əliyevə təbrik MƏKTUBU

Bu gün, 15:58

“Zəkaların mübarizəsi II” olimpiadasının final mərhələsi keçirilib - FOTO

Bu gün, 15:39

Puşpa Patel WUF13-də: “Azərbaycan qonaqpərvərliyi heyrətamizdir, insanlar isə olduqca səmimidirlər”

Bu gün, 15:10

İntensiv yağış yağacaq - Hava xəbərdarlığı

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər