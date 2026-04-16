AMB 16 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0074 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2372 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0074

100 Rusiya rublu

2,2372

1 Avstraliya dolları

1,2220

1 Belarus rublu

0,5824

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1155

1 Çexiya kronu

0,0825

1 Çin yuanı

0,2493

1 Danimarka kronu

0,2686

1 Gürcü larisi

0,6314

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0182

1 İngilis funt sterlinqi

2,3078

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1860

1 İsveçrə frankı

2,1771

1 İsrail şekeli

0,5678

1 Kanada dolları

1,2391

1 Küveyt dinarı

5,5032

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3587

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5529

1 Moldova leyi

0,0994

1 Norveç kronu

0,1814

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6079

1 Polşa zlotası

0,4739

1 Rumıniya leyi

0,3943

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3387

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3354

Türk lirəsi

0,0380

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0390

Yapon yeni

1,0710

Yeni Zelandiya dolları

1,0054

Qızıl

8216,6525

Gümüş

137,1747

Platin

3656,3855

Palladium

2714,9425

