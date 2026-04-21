Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Ayşən Salehli16:26 - Bu gün
Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

“Məsələ ilə bağlı texniki araşdırma üzərində dərhal işlərə başlanılıb”.

1news.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında “Bakı Metropoliteni” QSC-nin şöbə rəisi Bəxtiyar Məmmədov deyib.

“Bütün məsələlər texniki müstəvi üzərində xüsusi qaydada araşdırılacaq və bütün versiyalar təhlil ediləcək. “Bakı Metropoliteni” üçün həmişə olduğu kimi bu gün də texniki məsələlərin tam şəffaf şəkildə ictimaiyyətə bildirilməsi prioritet məsələ olaraq qalacaq. Bu hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub. Onlardan cəmi 4-ü tuneldə olub. Sərnişinlərin təxliyəsi “Bakı Metropoliteni”nin normativlərinə uyğun olaraq ən qısa müddətdə uğurla həyata keçirilib. Hər hansısa bir sərnişin şikayəti, özünü pis hiss etmə ilə bağlı müraciətlər daxil olmayıb. Hadisənin araşdırılması yaxın günlərdə tamamilə müfəssəl olaraq təmin olunacaqvə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. Hadisə nəticəsində “Bakı Metropoliteni”nin bütün araşdırmasının tam şəffaflığı tam təmin olunacaq. Bu hadisənin təkrarlanmaması üçün xüsusi diqqət yetiriləcək. Artıq bununla əlaqədar ilkin tədbirlərlə bağlı tapşırıqlar verilib. Bir daha baş vermiş hadisə ilə əlaqədar sərnişinlərdən və ictimaiyyətdən üzr istəyirik!”

Aktual

Rəsmi

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Cəmiyyət

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

İqtisadiyyat

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Cəmiyyət

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

Mehdiabadda qəza nəticəsində avtomobildə sıxılan sürücü xilas edilib - VİDEO

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Bu gün, 17:00

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Bu gün, 16:47

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:45

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Bu gün, 16:44

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

Bu gün, 16:43

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Bu gün, 16:34

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Bu gün, 16:26

Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik gətirən şəxs tutulub- VİDEO

Bu gün, 16:10

Nazir: Ölkədə kriminogen durum nəzarətdə saxlanılıb

Bu gün, 15:59

Azərbaycanda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən və xəsarət alanların sayıda azalma müşahidə olunub

Bu gün, 15:58

İlin ilk 3 ayında cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 15:50

Vilayət Eyvazov onlayn formatda Kollegiya iclası keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:46

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

Bu gün, 15:45

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Bu gün, 15:27

Xırdalanda şirkətdən külli miqdarda oğurluq edilib

Bu gün, 15:19

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:18

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Bu gün, 15:11

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

Bu gün, 15:09

Qəzza zolağında ölənlərin sayı 72 min 560-a çatdı

Bu gün, 14:34

Bu bank pulunuza illik 12% gəlir təklif edir

Bu gün, 14:31
Bütün xəbərlər