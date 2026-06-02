 Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

16:56 - Bu gün
Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Ötən gün Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində şəhid Səxavət Məmmədovun atası Adıgözəl Məmmədov gəlini Gülüzar Məmmədovanı qətlə yetirib.

1news.az xəbər verir ki, qətlin təfərrüatları barədə Modern.az-a qonşular məlumat verib.

Bildirilib ki, qaynatanın gəlinini öldürmə səbəbi onda olan şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan aylıq müavinət kartını mənimsəmək istəyi olub.

Qonşuların sözlərinə görə, bundan əvvəl də tərəflər arasında ev üstündə mübahisələr yaşanıb. Belə ki, Şuşa şəhərciyinin yaxınlığında inşa edilən binalar 44 günlük müharibədən sonra şəhid ailələrinə verilib. Həmin evlərdən biri də Səxavət Məmmədovun ailəsinə təqdim olunub. Lakin şəhidin atası Adıgözəl Məmmədov gəlinini bu evdən çıxararaq nəvələri ilə birlikdə orada yaşamağa başlayıb.

“Gəlinindən kartı almaq üçün iyunun 1-i – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününü bəhanə edib evə çağırıblar. Uşaqlarla görüşüb evinə qayıdarkən qaynatası onun arxasınca gələrək liftdə bıçaqlayıb”.

Qonşular bildiriblər ki, səs-küy yarandıqdan sonra çölə çıxıblar:

“Burada liftlər gec bağlanır. Elə həmin vaxt bıçaqlayıb. Səs-küyə çıxıb gördük”.

Qeyd edək ki, qətli törətməkdə şübhəli bilinən Adıgözəl Məmmədovun 60, öldürdüyü gəlini Gülüzar Məmmədovanın isə 31 yaşı olub.

Gülüzar Məmmədova və şəhid Səxavət Məmmədovun iki övladı olub.

Paylaş:
118

Aktual

Rəsmi

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Siyasət

Azərbaycan ilə Ukrayna arasında ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti müzakirə edilib

Mövqe

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Rəsmi

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

“McDonald's Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları ilə birlikdə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününü qeyd edib - FOTO

Yeni Komissiya yaradıldı: Şahin Mustayev sədr, Mikayıl Cabbarov müavin oldu - ÜZVLƏR

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Yağış, dolu, 40 dərəcəyədək isti - İyunda hava necə olacaq?

Son xəbərlər

Dünya Kuboku öncəsi Ebola həyəcanı: Braziliyada şübhəli hallar qeydə alındı

Bu gün, 17:37

Azərbaycan ilə Ukrayna arasında ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti müzakirə edilib

Bu gün, 17:36

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:25

Şri-Lanka prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:20

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:17

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 17:13

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Bu gün, 16:59

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Bu gün, 16:59

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 16:56

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Bu gün, 16:37

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Bu gün, 16:30

Paytaxtda gənc qız yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsindən yıxılıb

Bu gün, 16:20

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 16:18

Güclü külək əsir - Faktiki hava

Bu gün, 15:55

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Bu gün, 15:53

Yol polisindən küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq

Bu gün, 15:30

Azərbaycanda ən çox hansı yağ istehsal olunub? – Rəqəmlər açıqlandı

Bu gün, 15:29

Sabahdan müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır

Bu gün, 15:12

Lökbatanda iki gün su olmayacaq

Bu gün, 14:54

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər