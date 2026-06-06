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Siyasət

Azərbaycan XİN İsveçi təbrik edib

10:28 - Bu gün
Azərbaycan XİN İsveçi təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İsveç Krallığını milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"İsveç Krallığının Milli Günü münasibətilə İsveç hökumətini və xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirik", - deyə payaşımda qeyd edilib.

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