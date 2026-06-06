Azərbaycan XİN İsveçi təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İsveç Krallığını milli bayramı münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"İsveç Krallığının Milli Günü münasibətilə İsveç hökumətini və xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirik", - deyə payaşımda qeyd edilib.
On the occasion of the National Day of the Kingdom of Sweden, we extend our sincere congratulations to the Government and people of Sweden.
Happy National Day, Sweden! 🇦🇿-🇸🇪@SweMFA pic.twitter.com/Nwc5hibcok — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 6, 2026
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