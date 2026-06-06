“Yaxın gələcəkdə Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradılacaq”

Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin (VK) sədri Anar Bağırov yaxın gələcəkdə türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin yaradılacağına və bu təşəbbüsün hüquq sahəsində əməkdaşlığın yeni mərhələyə yüksəlməsinə xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə edib.
1news.az
xəbər verir ki, bu barədə o, Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Qars Barosunun başqanı Necat Yağcın və Eskişehir Barosunun başqanı Barış Günaydının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirib.
Sədr qeyd edib ki, Türk dövlətlərinin vəkillik institutları arasında münasibətlərin dinamik şəkildə inkişaf edir.
Son illər VK-da həyata keçirilən islahatlar, institusional inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verən Anar Bağırov Azərbaycanda vəkillik institutunun keçdiyi inkişaf yolundan, Kollegiyanın fəaliyyətinin müasir idarəetmə prinsipləri əsasında təşkilindən, maliyyə müstəqilliyinin təmin olunması və elektron xidmətlərin geniş tətbiqindən bəhs edib.
Eskişehir Barosunun başqanı Barış Günaydın Azərbaycanla hüquq sahəsində formalaşmış əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirib. O, hər iki qurum arasında qardaşlaşmış büro münasibətlərinin qurulmasına dair protokolun imzalanmasını əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib, bu təşəbbüsün peşəkar təcrübə mübadiləsinin genişlənməsinə, habelə vəkillər arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə əlverişli zəmin yaratdığını vurğulayıb.
Qars Barosunun başqanı Necat Yağcın isə çıxışında Azərbaycan və Türkiyə vəkillik institutları arasında formalaşmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
Necat Yağcın gələcəkdə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin təşkilinə, vəkillər arasında peşəkar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, birgə tədbir və təlimlərin keçirilməsinə ümid etdiyini bildirərək, bu istiqamətdə əməkdaşlığın hər iki qurum üçün faydalı nəticələr verəcəyinə əminliyini ifadə edib.