 Şagirdlər üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə tanışlıq turu təşkil edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Şagirdlər üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə tanışlıq turu təşkil edilib

12:15 - Bu gün
Şagirdlər üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə tanışlıq turu təşkil edilib

Abşeron rayonunun Qobu, Güzdək və Hökməli qəsəbələrində yerləşən bir sıra ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri üçün “Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində bir gün” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə tanışlıq turu təşkil olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Nigar Məmmədova məlumat verib.

Deputatın sözlərinə görə, layihənin əsas məqsədi şagirdlərin ekoloji biliklərinin artırılması, dünyagörüşlərinin genişləndirilməsi və ətraf mühitin qorunması istiqamətində maarifləndirilməsidir.

Səfər çərçivəsində iştirakçılar üçün biomüxtəliflik və ekoloji tarazlıq mövzusunda təqdimat keçirilib. Şagirdlərə təbiətin qorunmasının əhəmiyyəti, ekoloji tarazlığın saxlanılması istiqamətində görülən işlər, eləcə də rəqəmsal ekologiya və innovativ yanaşmalar barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin müasir texnologiyaların ekologiya sahəsində tətbiqi və innovativ həllərin ətraf mühitin mühafizəsində rolu diqqətə çatdırılıb.

Layihə iştirakçılarına dibçəkdə əkilmiş tinglər və “Yaşıl Gələcək” sertifikatları təqdim olunub. Daha sonra şagirdlər ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov ilə görüşərək onları maraqlandıran sualları ünvanlayıblar.

Proqram çərçivəsində iştirakçılar Azərbaycan Geologiya Muzeyini də ziyarət ediblər. Muzeydə onlara Azərbaycanın geoloji irsi, faydalı qazıntıları və təbii sərvətləri haqqında geniş məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, bu kimi layihələr uşaqlarda təbiətə sevgi, ekoloji məsuliyyət hissi və elmə marağın formalaşmasına mühüm töhfə verir, gələcək nəsillərin daha şüurlu və məsuliyyətli yetişməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Cəmiyyət

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin olunub

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Gələn ildən buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə mətn yazmaq tələb olunacaq

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər