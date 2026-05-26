Gələn ildən buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə mətn yazmaq tələb olunacaq
2027-ci ildən etibarən ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə şagirdlərdən minimum 100 sözdən ibarət kiçik həcmli mətn – paraqraf yazmaları tələb olunacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu, DİM-in yaydığı məlumatda əksini tapıb.
Qeyd edək ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzində tam orta təhsil səviyyəsində xarici dil fənləri üzrə təkmilləşdirilmiş imtahan modelinin növbəti təqdimatında vurğulanıb.
227