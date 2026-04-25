“Neftçi” - “Qarabağ” matçına 6000 ədəd bilet satılıb
Misli Premyer Liqasının 29-cu turunun “Neftçi” - “Qarabağ” matçına 6000 ədəd bilet satılıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Neftçi”nin rəsmi sosial şəbəkə hesabları məlumat yayıb.
Biletlər oyun günü saat 12:00-dan etibarən satışda olacaq.
Bundan əlavə, matçdan əvvəl azarkeşlər üçün 3 nöqtədə əyləncəli fan zona təşkil olunacaq.
Bütün biletlərin satılmaq ehtimalının yüksək olduğunu nəzərə alaraq, giriş-çıxışı daha rahat təşkil etmək, tıxac və növbə problemi ilə üzləşməmək üçün “Palms Sports Arena”ya oyunun başlanma vaxtından 2 saat öncə gəlmək tövsiyə olunur.
Qeyd edək ki, “Neftçi” - “Qarabağ” matçı sabah keçiriləcək və saat 19:00-da start götürəcək.
