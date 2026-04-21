UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

Qafar Ağayev15:09 - Bu gün
UFC (Mütləq Döyüş Çempionatı) Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti ilə çoxillik əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.

Müqaviləyə əsasən, 2028-ci ilədək Bakıda hər il UFC Fight Night tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Bu çərçivədə ilk tədbir - UFC FIGHT NIGHT BAKU 27 iyun, şənbə günü Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

Ötən ilin iyun ayında Bakı Kristal Zalında keçirilən UFC-nin debüt tədbiri 14,000-dən çox tamaşaçını bir araya gətirdi. Biletlərin tam satılması regionda MMA-ya böyük marağın göstəricisi oldu. Las-Veqasda keçirilən görüşdə UFC prezidenti və baş icraçı direktoru Dana Uayt ilə Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov bu uğurun davamı və tərəfdaşlığın gələcək inkişaf imkanlarını müzakirə etdilər.

"Bakı ziyarət etmək üçün dünyanın ən yaxşı şəhərlərindən biridir. Şəhər olduqca gözəldir, burada yaşayan insanlar son dərəcə mehribandır." deyə UFC-nin prezidenti və baş icraçı direktoru Dana Uayt bildirib. "Keçən il ora səfər edəndə heyran qaldım. Qonaqpərvərlik ən yüksək səviyyədə idi. Azarkeşlər idmana inanılmaz həvəs göstərir, eyni zamanda kifayət qədər məlumatlı idilər. İnsanlar dünyanın hər yerindən gəlib bunu mütləq özləri yaşamalıdırlar."

Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov bildirib:

"UFC ilə çoxillik tərəfdaşlığın əldə olunması Azərbaycanın qlobal idman məkanı kimi mövqeyini möhkəmləndirmək baxımından mühüm mərhələdir. İlk Avropa Oyunları və Formula 1 kimi nüfuzlu tədbirlərə ev sahibliyi təcrübəsinə əsaslanan bu əməkdaşlıq qarışıq döyüş sənətlərinin inkişafını sürətləndirəcək və Azərbaycanla yanaşı region idmançıları üçün yeni imkanlar yaradacaq. UFC artıq Bakı idman təqviminin mühüm hissəsinə çevrilib və yerli döyüşçülər üçün doğma azarkeşlər qarşısında çıxış etmək imkanı yaradır. Bu tərəfdaşlıq Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə yüksək səviyyəli idman tədbirləri keçirmək potensialını bir daha sübut edir."

"Keçən il UFC-nin debüt tədbirinin uğurla və tam dolu tribunalarla baş tutmasından sonra tərəfdaşlığımızı genişləndirərək Fight Night tədbirlərinin yenidən Bakıda keçirilməsindən məmnunuq. Bu ilki tədbirə marağın daha da yüksək olacağı və şəhərə gələn ziyarətçilərin sayının artacağını gözləyirik. Əminik ki, tədbir daha genişmiqyaslı və yüksək səviyyədə keçiriləcək və iştirakçılar üçün unudulmaz təcrübə bəxş edəcək."- deyə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin baş direktoru Maqsud Fərzullayev əlavə edib.

Aktual

Rəsmi

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Cəmiyyət

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

İqtisadiyyat

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

İdman

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

"Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin yubiley heç-heçəsi qeydə alındı

Azərbaycan güləşçiləri Tiranada Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

Azərbaycan güləşçiləri Tiranada Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

Son xəbərlər

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Bu gün, 17:00

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Bu gün, 16:47

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:45

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Bu gün, 16:44

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

Bu gün, 16:43

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Bu gün, 16:34

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Bu gün, 16:26

Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik gətirən şəxs tutulub- VİDEO

Bu gün, 16:10

Nazir: Ölkədə kriminogen durum nəzarətdə saxlanılıb

Bu gün, 15:59

Azərbaycanda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən və xəsarət alanların sayıda azalma müşahidə olunub

Bu gün, 15:58

İlin ilk 3 ayında cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 15:50

Vilayət Eyvazov onlayn formatda Kollegiya iclası keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:46

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

Bu gün, 15:45

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Bu gün, 15:27

Xırdalanda şirkətdən külli miqdarda oğurluq edilib

Bu gün, 15:19

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:18

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Bu gün, 15:11

UFC turnirlərinin 2028-ci ilədək Bakıda keçirilməsi üçün müqavilə imzalanıb

Bu gün, 15:09

Qəzza zolağında ölənlərin sayı 72 min 560-a çatdı

Bu gün, 14:34

Bu bank pulunuza illik 12% gəlir təklif edir

Bu gün, 14:31
Bütün xəbərlər