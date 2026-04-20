 "Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin yubiley heç-heçəsi qeydə alındı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

"Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin yubiley heç-heçəsi qeydə alındı

10:56 - Bu gün
"Zirə" Premyer Liqada 100-cü dəfə heç-heçə edib.

1news.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, "Neftçi" ilə ev matçında qeydə alınıb.

Misli Premyer Liqasının XXVIII turunun görüşü 1:1 hesabı ilə nəticələnib.

Paytaxt təmsilçisi 332-ci oyununda 100-cü sülhə imza atıb. "Zirə" çempionatın tarixində 100 və daha çox bərabərliyi olan 11-ci komandadır. Bakılıların sülhlərindən 51-i ev, 49-u səfər matçında gerçəkləşib.

Qəsəbə klubunun ilk heç-heçəsi 2015/16 mövsümünə təsadüf edib. 2015-ci il avqustun 16-da "Kəpəz"lə səfər qarşılaşmasında 1:1 hesabı qeydə alınıb.

Paylaş:
99

Aktual

Rəsmi

Prezident BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının 82-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət edib

Siyasət

Dövlət Başçısı: 400-dən artıq azərbaycanlı mülki şəxs mina partlayışları nəticəsində həyatını itirmiş və ya yaralanmışlar

Siyasət

Ceyhun Bayramov Tailandın Baş naziri Anutin Çarnvirakul ilə görüşüb - FOTO

Siyasət

Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi iclasında iştirak edib

İdman

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

