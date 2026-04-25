 Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Qafar Ağayev15:03 - Bu gün
Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Tərtər rayonu, Qaradağlı kəndində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Nəbiyev Əli Məhəmməd oğluna məxsus maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, yoxlama zamanı məntəqədə insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək pozuntular aşkarlanıb.

Belə ki, maye qazdoldurma məntəqəsində istismar olunan 2 ədəd tutumun istismar müddətinin bitdiyi, texniki müayinələrin aparılmadığı, nəzarət-ölçü cihazları və qoruyucu qurğuların yoxlanılmadığı müəyyən edilib.

Aşkar olunan nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq, maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı Agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunmuş aktın bir nüsxəsi sahibkara təqdim edilib.

Paylaş:
127

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Siyasət

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Siyasət

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Cəmiyyət

WUF13 ərəfəsində Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun xatirəsi anılıb

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Azərbaycanla Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanında 9 nəfər maksimal nəticə göstərib

Əhməd Əhmədov azad olunub? - Baş Prokurorluqdan AÇIQLAMA

WUF13 ilə bağlı Bakıda tədrisin təşkilində dəyişikliklər ediləcək

Son xəbərlər

5 Azərbaycan sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

Bu gün, 17:46

İran–ABŞ gərginliyi: Hörmüzdən keçən gəmilərin sayı 5-ə düşdü

Bu gün, 17:27

WUF13 ərəfəsində Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

Bu gün, 17:06

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun xatirəsi anılıb

Bu gün, 16:41

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Bu gün, 16:16

“Neftçi” və “Qarabağ”dan azarkeşlərinə müraciət

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb

Bu gün, 15:56

Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:51

“Neftçi” - “Qarabağ” matçına 6000 ədəd bilet satılıb

Bu gün, 15:41

Türkiyədə məktəblərdə yeni mərhələ: riskli təhsil ocaqlarına polis əməkdaşları cəlb olunacaq

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

Bu gün, 15:27

Gələn həftənin ilk iki günü intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:17

Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 15:03

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Bu gün, 14:44

Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərik

Bu gün, 14:25

Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

Bu gün, 14:20

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 14:06

Prezident: SOCAR Ukraynada uzun illərdir ki, uğurla fəaliyyət göstərir

Bu gün, 13:52

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində yeni tamaşanın premyerası olub

Bu gün, 13:47

Ukrayna Prezidenti : Rusiya razı olsa danışıqları Azərbaycanda keçirə bilərik

Bu gün, 13:44
Bütün xəbərlər