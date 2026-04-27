“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır
Paytaxtdakı “Atatürk” və “Antena” parklarının birləşdirilməsi ilə bağlı gözlənilən layihə barədə xəbər oxucular arasında geniş maraq doğurub.
Şəhər sakinlərini düşündürən əsas sual isə dəyişməz qalır: işlər konkret olaraq nə vaxt başlayacaq və “Atatürk” parkının girişində yerləşən avtodayanacaq hansı müddətdə ləğv ediləcək?
Xatırladaq ki, “Bakı şəhərində və ona bitişik ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində paytaxtda yeni piyada məkanlarının yaradılması istiqamətində işlər fəal şəkildə davam etdirilir. Bu proqramın əsas mərhələlərindən biri də iki iri rekreasiya zonasının – “Atatürk” və “Antena” parklarının birləşdirilməsi layihəsidir. Müvafiq layihə artıq Nəqliyyatın Əlaqələndirilməsi Şurasına təqdim olunub, müzakirə edilərək qəbul edilib.
Qeyd olunan ərazi uzun müddət problemli hesab olunub: piyadalar mütəmadi olaraq müxtəlif maneələrlə üzləşib, vəziyyət isə nizamsız parklanma yerlərinin mövcudluğu ilə daha da mürəkkəbləşib. Parkların birləşdirilməsi layihəsi bu zonanı gəzinti üçün daha rahat və təhlükəsiz məkana çevirməyi hədəfləyir.
Bu çərçivədə “Atatürk” parkının qarşısında yerləşən avtodayanacağın tamamilə ləğv olunması nəzərdə tutulur. Gözlənilir ki, yaxın vaxtlarda “Gənclik” metro stansiyasının şimal çıxışına və parkın mərkəzi girişinə bitişik ərazidə aktiv işlərə başlanılsın.
İşlərin başlama vaxtı və dayanacağın ləğv olunacağı tarixlə bağlı məlumat əldə etmək üçün əvvəlcə Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik.
Rayon icra hakimiyyətindən 1news.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirildi ki, sözügedən işlər onların tərəfindən həyata keçirilmir və bu məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməyimiz tövsiyə olundu. Qeyd edildi ki, onların bu barədə hər hansı məlumatı yoxdur.
Tövsiyəyə uyğun olaraq sorğunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanladıq.
Qurumdan əvvəlcə toponimika ilə bağlı aydınlıq gətirildi: rəsmi olaraq bu ərazi “Gənclik” metro stansiyası yaxınlığındakı park adlanır, “Antena” adı isə hüquqi baxımdan mövcud deyil. Bu ad ərazidə əvvəllər anten sahəsinin yerləşməsi səbəbilə xalq arasında formalaşıb.
Müddətlərlə bağlı isə şəhər icra hakimiyyətindən belə cavab verildi:
“Parkların abadlaşdırılması işlərini biz həyata keçiririk, lakin onların birləşdirilməsi layihəsi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən icra olunur. Həmin ərazidə aparılan işlər əsasən parkın özündən çox, iki zonanı birləşdirəcək yeraltı kommunikasiyalar üzərində qurulub”.
Bunun ardınca eyni suallarla AYNA-ya müraciət etdik.
Lakin qurumun cavabı bizi yenidən başlanğıc nöqtəsinə qaytardı: Agentlikdə bildirildi ki, aparılan işlərlə bağlı məlumatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən almaq lazımdır, çünki icraçı məhz onlardır.
Nəticədə paradoksal bir vəziyyət yaranıb. Belə təəssürat formalaşır ki, biz sanki planetimiz kimi öz oxu ətrafında tam dövrə vuraraq yenidən başlanğıc nöqtəsinə qayıdırıq və əsas suala – “Bəs nə vaxt?” – hələ də konkret cavab ala bilmirik.