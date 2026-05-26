Növbəti köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, “Böyük Qayıdış” Proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlərin işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdışı davam edir.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, mayın 26-da Ağdam şəhərinə yola düşən növbəti köç karvanı ünvana çatıb.
Bu mərhələdə 110 ailə olmaqla, 417 keçmiş məcburi köçkün doğma yurda - Ağdam şəhərinə qovuşub.
Ağdam şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
