Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri vəzifəsinə Məzahir Pənahovun namizədliyi irəli sürülüb.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı MSK-nın bugünkü iclasında müzakirə aparılır.
İclasda Məzahir Pənahovun komissiyanın sədri seçilməsi barədə qərar səsverməyə qoyularaq, MSK üzvləri tərəfindən qəbul edilib.
16:15
Aprelin 27-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yeni tərkibdə ilk iclası keçirilir.
1news.az AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda MSK sədri, müavini və iki katibi seçiləcək.
