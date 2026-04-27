 Geomaqnit qasırğası gözlənilir
Cəmiyyət

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

15:40 - Bu gün
Günəş fəallığı artıb, 4419 ləkə regionunda X2.52 sinifli güclü alışma qeydə alınıb. Bu proseslər nəticəsində radiorabitədə R2–R3 səviyyəli fasilələr, Yerə yönəlmiş Tac Kütlə Atılmaları (TKA), II–IV tip radioemissiya və 10 sm diapazonda radioalışmalar müşahidə olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Günəş səthində 7 ləkə qrupunda ümumilikdə 137 ləkə və Tac dəlikləri qeydə alınıb.

2 MeV-dən yüksək enerjili elektron seli orta və yüksək, 10 MeV-dən yüksək proton seli isə fon səviyyəsində olub. Günəş küləyinin sürəti maksimum 603 km/san-ə çatıb. Hazırda bu göstərici 423 km/san, sıxlıq 2.26 p/sm³ təşkil edir.

Tac Dəliyi Axınlarının təsiri ilə 20–21 apreldə zəif (G1) geomaqnit qasırğası baş verib.

Proqnozlara görə, 26 aprel – 3 may tarixlərində C sinif alışma ehtimalı 99 faiz, M sinif 55 faiz, X sinif isə 15 faiz təşkil edir. Elektron selinin yüksək qalacağı, proton selinin S1 səviyyəsinə yüksələ biləcəyi gözlənilir. Günəş küləyinin sürəti yüksək olaraq qalacaq.

Avroraların müşahidə ehtimalı yüksək enliklərdə 15–35 faiz, orta enliklərdə isə 1–30 faiz arasındadır. Geomaqnit sahəsinin əsasən sakit–aktiv səviyyədə olacağı proqnozlaşdırılır.

Aktual

Cəmiyyət

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Cəmiyyət

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Cəmiyyət

QMİ-dən Eçmiədzinin bəyanatlarına cavab: Qanunsuz tikililərin sökülməsi dini irsin məhvi deyil

Cəmiyyət

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

Son xəbərlər

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxarıldı

Bu gün, 17:57

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Bu gün, 17:52

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu gün, 17:39

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 17:22

Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

Bu gün, 17:12

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Yenidən MSK-nın sədri seçilən 75 yaşlı Məzahir Pənahovun DOSYESİ

Bu gün, 16:48

Azərbaycan Çinlə avtomobil yük daşımalarında kvotanı 5 dəfə artırıb

Bu gün, 16:41

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:24

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

Bu gün, 16:10

2 ay əvvəl evlənən qazi qəzada öldü - Foto

Bu gün, 15:54

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:40

RİNN nümayəndəsi: Hazırda 1800-ə qədər avtobusda nağdsız ödəniş var

Bu gün, 15:34

Dünənki imtahanın nəticələri bu vaxt açıqlanacaq

Bu gün, 15:26

İlin ilk 3 ayında yol qəzalarında 21 piyada ölüb

Bu gün, 15:09

Ali Məhkəmə: Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı təkrar mübahisə predmeti ola bilməz

Bu gün, 15:04

Yazılı imtahanların vaxtı dəyişdirilir

Bu gün, 14:41

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Bu gün, 14:39

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Bu gün, 14:22

İsrail atəşkəsi pozmaqda davam edir: Livana hücumlarda 14 nəfər ölüb

Bu gün, 14:17
Bütün xəbərlər