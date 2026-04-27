Azərbaycan Çinlə avtomobil yük daşımalarında kvotanı 5 dəfə artırıb

16:41 - Bu gün
Azərbaycanla Çin arasında beynəlxalq yük daşımalarının həyata keçirilməsi məqsədilə 2026-cı il üzrə əlavə olaraq ikitərəfli və tranzit daşımalar üçün 5 000 ədəd, üçüncü ölkəyə/ölkədən daşımalar üçün isə 2500 ədəd icazə blankının mübadilə edilməsi barədə qərar qəbul edib.

1news.az bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, bununla bağlı razılışma Çinin Urumçi şəhərində AYNA ilə Çinin Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Xidmətləri Departamenti arasında tarixdə ilk dəfə olaraq beynəlxalq avtomobil daşımaları sahəsində görüşdə əldə olunub. Bundan başqa, görüşdə Azərbaycan daşıyıcıları və Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasının nümayəndəsi də iştirak edib.

Məlumata əsasən, cari il üzrə beynəlxalq yük daşımaları üçün mübadiləsi razılaşdırılmış İcazə blanklarının kvotası 5 dəfə artırılıb. Eləcə də, cari və növbəti ildə daşıyıcıların tələbatlarının tam qarşılanacağı barədə razılıq ifadə olunub.

Görüş zamanı iki ölkə arasında avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımalarının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirələr edilib, əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Tərəflər "İcazə" blanklarının mübadiləsinin və verilməsinin elektronlaşdırılması ilə bağlı mühüm razılıq əldə ediblər. Rəqəmsallaşma layihəsinin həyata keçirilməsi məqsədilə birgə texniki işçi qrupunun yaradılması və 1 may tarixindən işlərə başlanılması planlaşdırılır. Rəqəmsallaşma əməliyyat çətinliklərini minimuma endirməyə və daşıma proseslərini şəffaf vəsürətli etməyə imkan verəcəkdir.

Bununla yanaşı, beynəxalq yük daşımaları zamanı qarşılaşılan məsələlərin operativ həll edilməsi məqsədilə tərəflərin aidiyyəti qurumları arasında çevik əlaqənin qurulması üçün müvafiq mexanizm razılaşdırılıb.

Həmçinin səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti milli daşıyıcıların iştirakı ilə 25 aprel tarixində Xorqos gömrük keçid məntəqəsinin rəsmiləri ilə görüş keçirib, eləcə Xorqos Azad Ticarət Zonasının ərazisində fəaliyyət göstərən Logistik mərkəzlərin işi ilə yaxından tanış olub.

Nümayəndə heyəti Xorqos Gömrük-Keçid Məntəqəsinin fəaliyyəti ilə də tanış edilib. Bildirilib ki, məntəqədə 4 qəbul və 4 göndərmə zolağı olmaqla hazırda 8 zolaq üzrə gün ərzində 1200 yük nəqliyyat vasitələrinin keçidi təmin edilir. Artan yük axını nəzərə alınaraq növbəti iki il ərzində qəbul və göndərmə zolaqlarının sayının 20-yə çatdırılması nəzərdə tutulur.

Logistik mərkəzlə milli daşıyıcılar arasında əməkdaşlığın qurulması imkanları müzakirə edilib, milli daşıyıcılarla logistik mərkəzlər arasında əlaqələrin qurulması üçün işlərə başlanılması barədə razılığa gəlinib.

Eyni zamanda, Xorqos şəhərində Çinin aidiyyəti dövlət orqanlarının, Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyalarının, Azərbaycan və Çin daşıyıcılarının iştirakı ilə Simpozium keçirilərək beynəlxalq yük daşımaları zamanı daşıyıcıların qarşılıqlaşdıları çətinliklər, onların aradan qaldırılması yolları, eləcə də daşıyıcılar arasında birbaşa əlaqələrin qurulması məsələləri müzakirə olunub.

Aktual

Cəmiyyət

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Cəmiyyət

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Cəmiyyət

QMİ-dən Eçmiədzinin bəyanatlarına cavab: Qanunsuz tikililərin sökülməsi dini irsin məhvi deyil

Cəmiyyət

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Son xəbərlər

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxarıldı

Bu gün, 17:57

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Bu gün, 17:52

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu gün, 17:39

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 17:22

Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

Bu gün, 17:12

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Yenidən MSK-nın sədri seçilən 75 yaşlı Məzahir Pənahovun DOSYESİ

Bu gün, 16:48

Azərbaycan Çinlə avtomobil yük daşımalarında kvotanı 5 dəfə artırıb

Bu gün, 16:41

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:24

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

Bu gün, 16:10

2 ay əvvəl evlənən qazi qəzada öldü - Foto

Bu gün, 15:54

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:40

RİNN nümayəndəsi: Hazırda 1800-ə qədər avtobusda nağdsız ödəniş var

Bu gün, 15:34

Dünənki imtahanın nəticələri bu vaxt açıqlanacaq

Bu gün, 15:26

İlin ilk 3 ayında yol qəzalarında 21 piyada ölüb

Bu gün, 15:09

Ali Məhkəmə: Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı təkrar mübahisə predmeti ola bilməz

Bu gün, 15:04

Yazılı imtahanların vaxtı dəyişdirilir

Bu gün, 14:41

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Bu gün, 14:39

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Bu gün, 14:22

İsrail atəşkəsi pozmaqda davam edir: Livana hücumlarda 14 nəfər ölüb

Bu gün, 14:17
Bütün xəbərlər