Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetində yanğın başladı
Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetində yanğın başlayıb.
1news.az AZXEBER.COM-a istinadən xəbər verir ki, bu dəqiqələrdə Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetində yanğın olub. Məlumata görə, tələbələr universitetdən təxliyə edilirlər.
Universitetin mətbuat xidməti Nicat Abdullayev faktı təsdiqləyib.
"Bəli universitetin bir hissəsində yanğın baş verib. Hadisə yanğınsöndürənlərin tam nəzarətindədir. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır. Tələbələrdən xəsarət alan yoxdur. Yanğın söndürüləndən sonra hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılacaq".
