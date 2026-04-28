Bu ilin birinci rübündə 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib
Azərbaycanda 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında notariuslar tərəfindən 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib.
bu barədə Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15 ədəd çoxdur.
Həmçinin notariuslar tərəfindən 2025-ci ildə 6085 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 89 ədəd azdır.
Qeyd edək ki, borc müqaviləsi fiziki və hüquqi şəxslər arasında rəsmiləşdirilə bilər.
