Bakıda güclü külək səbəbindən 34 ağac aşıb
Bakıda müşahidə olunan güclü külək nəticəsində 34 ağac aşıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, son iki gün ərzində güclü küləklə əlaqədar qurumun qaynar xəttinə ümumilikdə 34 müraciət daxil olub. Hazırda paytaxtın müxtəlif ərazilərində təmizlənmə işləri aparılır.
"Baş verən ağac aşmaları və budaqların qırılması halları ilə bağlı operativ tədbirlər həyata keçirilir", - məlumatda vurğulanıb.
