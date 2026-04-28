Madaqaskar Fransa səfirliyinin əməkdaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib
Madagascar hökuməti France-nın Antananarivodakı səfirliyində çalışan bir əməkdaşı “persona non grata” (arzuolunmaz şəxs) elan edib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Madaqaskar Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Fransanın Antananarivodakı səfiri Arnaud Guillois bu qərarın rəsmi şəkildə çatdırılması üçün nazirliyə çağırılıb.
Açıqlamada bildirilib ki, adı açıqlanmayan diplomatik əməkdaş diplomatik statusuna uyğun olmayan fəaliyyətlərlə məşğul olub və ölkənin daxili işlərinə müdaxilə xarakterli addımlarla əlaqələndirilir.
Məsələ ilə bağlı Fransa tərəfi hələlik rəsmi açıqlama verməyib.
