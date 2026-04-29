Səhiyyə Nazirliyinə məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib
Prezident İlham Əliyev "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" 30 dekabr 2022-ci il tarixli qanunun tətbiqi barədə 31 yanvar 2023-cü il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Dəyişikliklə, Səhiyyə Nazirliyinə maliyyə monitorinqi ilə bağlı məlumatları elektron qaydada sorğu əsasında almaq hüququ verilib.
Nazirlər Kabinetinə fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
