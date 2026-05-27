Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var
Göyçayda zəncirvarı yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupu məlumat yayıb.
Bildirilir ki, hadisə bu gün saat 14:00 radələrində Bakı–Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun Göyçay rayonunun Qarayazı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, “Opel”, KIA və “Chevrolet” markalı avtomobillər toqquşub.
Qəza nəticəsində 1970-ci il təvəllüdlü H. Salahov və 2016-cı il təvəllüdlü L. Feyzullayeva aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində həyatlarını itiriblər.
Hadisə zamanı 1968-ci il təvəllüdlü İ. Əmrahov, 1964-cü il təvəllüdlü M. Əmirova, 1998-ci il təvəllüdlü A. Feyzullayeva və 2 yaşlı qız uşağı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.